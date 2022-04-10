Опубликованы снимки 12-километровой российской колонны под Харьковом

Компания Maxar Technologies в воскресенье опубликовала спутниковые снимки, на которых видно, как 12-километровая колонна российской военной техники движется по Харьковской области Украины.
На снимках техника направляется на юг через село Большой Бурлук, которое находится к востоку от Харькова. Снимки были сделаны 8 апреля.
По всей вероятности, техника направлялась в район занятого российскими войсками города Изюм, где накапливаются силы, как утверждает в том числе западная разведка, для удара с целью окружения донбасской группировки Вооружённых сил Украины. Другой удар, по всей видимости, готовится с юга.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в воскресенье сообщил об уничтожении ночью российской колонны, однако неясно, идёт ли речь о той колонне, снимки которой опубликовал Maxar, и насколько информация соответствует действительности.
- О сосредоточении сил в районе Изюма открыто пишут и российские военные корреспонденты, публикующие видео с российскими танками из Харьковской области. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что центр тяжести российских операций сместился в Донбасс. Очевидная цель - полностью занять территории Донецкой и Луганской областей Украины, которые Москва считает независимыми "народными республиками" "ДНР" и "ЛНР". Би-би-си со ссылкой на официальных лиц Запада сообщало о смене командующего российской группировкой в преддверии наступления.
- Представители украинского руководства утверждают, что от грядущего сражения в Донбассе во многом будет зависеть исход войны. "Украина уже готова к большим битвам, Украина должна победить в этих битвах, в том числе на Донбассе, после этого Украина получит больше существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия" -говорил, в частности, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Звучат оценки, что возможное сражение станет самым крупным наземным столкновением в Европе со времён Второй мировой войны, с участием тысяч единиц военной техники и более 100 тысяч солдат.
- В последние дни российские войска продолжают наносить ракетные удары по объектам в ближнем тылу украинских войск. Глава Днепропетровской администраци Валентин Резниченко написал о повторном ударе по аэропорту Днепра. По его словам, аэропорт практически уничтожен.
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