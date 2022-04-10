Опубликованы снимки 12-километровой российской колонны под Харьковом

Компания Maxar Technologies в воскресенье опубликовала спутниковые снимки, на которых видно, как 12-километровая колонна российской военной техники движется по Харьковской области Украины.

На снимках техника направляется на юг через село Большой Бурлук, которое находится к востоку от Харькова. Снимки были сделаны 8 апреля.

По всей вероятности, техника направлялась в район занятого российскими войсками города Изюм, где накапливаются силы, как утверждает в том числе западная разведка, для удара с целью окружения донбасской группировки Вооружённых сил Украины. Другой удар, по всей видимости, готовится с юга.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в воскресенье сообщил об уничтожении ночью российской колонны, однако неясно, идёт ли речь о той колонне, снимки которой опубликовал Maxar, и насколько информация соответствует действительности.