Опубликованы спутниковые снимки разрушений на острове Змеиный

На украинском острове Змеиный в Чёрном море, который сейчас находится под контролем российских военных, после обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины видны следы разрушений. Об этом свидетельствуют спутниковые фотографии, сделанные американской компанией Maxar Technologies 17 июня - до обстрелов - и 21 июня, после них. Фотографии публикует Украинская служба Радио Свобода.

На них, в частности, видны следы пожара в северной части острова и разрушенная башня - в южной его части.

Минобороны России 21 июня утверждало, что атака на остров Змеиный была отбита, причём были уничтожены более 10 украинских беспилотников, а ни один из выпущенных по острову снарядов не достиг цели. Украинские военные сообщали, что поразили на острове российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

Остров Змеиный под контролем российских войск с 24 февраля - первого дня войны. В мае российское Минобороны сообщало об уничтожении украинского десанта, который пытался высадиться на острове. Украинская сторона, в свою очередь, сообщала о поражении нескольких российских кораблей вблизи острова. 17 июня Военно-морские силы Украины заявили, что уничтожили российский буксир "Василий Бех". По данным украинской стороны, корабль доставлял боеприпасы, оружие и военнослужащих на остров Змеиный.

Контроль над островом в северо-западной части Чёрного моря имеет важное значение для борьбы за контроль над побережьем в Одесской области и подходами к порту Одесса.