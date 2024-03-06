Опубликованы условия участия россиян в Паралимпийских играх в Париже

Международный паралимпийский комитет (IPC) опубликовал регламент участия спортсменов из России и Беларуси в Паралимпийских играх 2024 года в Париже.
Атлеты будут именоваться нейтральными паралимпийскими спортсменами (NPA) и будут соревноваться в форме, одобренной IPC – она не должна содержать национальные цвета, флаг, название страны, национальную эмблему, символ или обозначение.
Нейтральные спортсмены будут выступать под белым флагом с черными буквами, обозначающими NPA.
Их награды не будут занесены в медальный зачет Паралимпийских игр. Если нейтральный спортсмен выиграет золотую медаль, будет звучать паралимпийский гимн.
Государственные флаги России и Беларуси, а также другая национальная символика, в том числе военная, строго запрещены вблизи любых объектов, связанных с Паралимпийскими играми. Государственные гимны России и Беларуси звучать не будут.
Поскольку спортсмены будут участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве, они не будут маршировать на церемонии открытия 28 августа, у них не будет знаменосца на церемонии закрытия 8 сентября.
Спортсмены и вспомогательный персонал, которые активно поддерживали войну в Украине, не будут иметь права участвовать в Паралимпийских играх. Также участие запрещено для тех, кто работает по контракту с военными или органами национальной безопасности.
- В сентябре 2023 года Международный паралимпийский комитет оставил за российскими спортсменами право участвовать в Паралимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. Решение принято на генеральной ассамблее комитета в Бахрейне. Десятки стран требовали полного отстранения российских спортсменов.
- В российском Паралимпийском комитете назвали решение несправедливым. В заявлении на сайте организации говорится, что она считает запрет спортсменам выступать под российским флагом "лишением их права на их национальную идентичность".
- Российские спортсмены отстранены от международных соревнований почти во всех видах спорта после вторжения в Украину 2022 года. Позже Международный олимпийский комитет разрешил им, при определённых условиях, выступать в нейтральном статусе. Однако многие ведущие спортсмены не были допущены до соревнований решениями спортивных федераций или из-за причастности к российской армии или силовым структурам.
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