Опубликованы условия участия россиян в Паралимпийских играх в Париже

Международный паралимпийский комитет (IPC) опубликовал регламент участия спортсменов из России и Беларуси в Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Атлеты будут именоваться нейтральными паралимпийскими спортсменами (NPA) и будут соревноваться в форме, одобренной IPC – она не должна содержать национальные цвета, флаг, название страны, национальную эмблему, символ или обозначение.

Нейтральные спортсмены будут выступать под белым флагом с черными буквами, обозначающими NPA.

Их награды не будут занесены в медальный зачет Паралимпийских игр. Если нейтральный спортсмен выиграет золотую медаль, будет звучать паралимпийский гимн.

Государственные флаги России и Беларуси, а также другая национальная символика, в том числе военная, строго запрещены вблизи любых объектов, связанных с Паралимпийскими играми. Государственные гимны России и Беларуси звучать не будут.

Поскольку спортсмены будут участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве, они не будут маршировать на церемонии открытия 28 августа, у них не будет знаменосца на церемонии закрытия 8 сентября.

Спортсмены и вспомогательный персонал, которые активно поддерживали войну в Украине, не будут иметь права участвовать в Паралимпийских играх. Также участие запрещено для тех, кто работает по контракту с военными или органами национальной безопасности.