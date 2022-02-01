Орбан пообещал Путину "сотрудничать в течение долгих лет"

Президент России Владимир Путин встретился во вторник в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Это первый визит лидера одной из стран ЕС в Москву с момента начала нынешнего обострения ситуации вокруг Украины - и один из немногих подобных визитов за последние годы.

Как и во время недавней встречи с президентом Ирана, Путин и Орбан вели переговоры за большим овальным столом на существенном расстоянии друг от друга. Они не пожали руки перед встречей. Путин в очередной раз посетовал, что такие меры приходится принимать из-за эпидемии COVID-19.

Венгерский премьер, который считается одним из наиболее благосклонно настроенных к Путину лидеров стран ЕС, сказал, что приехал в Москву с "миссией мира" и заявил, что ни один из европейских руководителей не хочет войны.

Орбан также сказал, что рассчитывает в апреле выиграть выборы и остаться на своём посту. "Поэтому у меня обоснованные предположения, что мы будем с вами сотрудничать в течение долгих лет", - сказал венгерский премьер, которого оппозиция у него на родине и многие политики из других стран ЕС обвиняют в авторитарных тенденциях.

Недавно принятые поправки к Конституции позволяют Путину теоретически оставаться на президентском посту до 2036 года.

О содержании переговоров пока мало что известно. Путин перед началом встречи сказал Орбану, что проинформирует его о переговорах с США о так называемых "гарантиях безопасности".

При этом Венгрия является членом НАТО и тоже, как союзник США, участвует в переговорах с Россией.

Путин уже более месяца публично не комментировал ни эти переговоры, ни ситуацию на российско-украинской границе, где, по утвержениям стран Запада, Россия собрала большую вооружённую группировку.