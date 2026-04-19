Орбан: Украина может запустить "Дружбу" уже в понедельник

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина выразила готовность возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" уже в понедельник, в случае, если Будапешт разблокирует кредит ЕС Киеву на сумму 90 млрд евро.

Как написал Орбан в соцсети X, информацию об этом он получил из Брюсселя. По его словам, "позиция Венгрии не изменилась: нет нефти – нет денег". Как только поставки нефти будут возобновлены, Венгрия больше не будет препятствовать утверждению решения о выделении Украине кредита.

Власти Венгрии заблокировали уже одобренный ранее кредит Украине после того, как через Украину прервались поставки в Венгрию российской нефти по трубопроводу "Дружба". Власти Украины заявляли, что трубопровод повреждён в результате российских ударов и требует длительного ремонта. В Будапеште обвиняли Киев в том, что тот сознательно перекрыл трубопровод, чтобы оказать на Венгрию давление перед выборами.

На выборах 12 апреля партия Орбана потерпела поражение. Предполагаемый будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр дал понять, что не будет препятствовать выделению кредита. Он, однако, заявил о важности возобновления поставок нефти по "Дружбе", отметив, что Венгрия пока не может от них отказаться.

Вскоре после выборов в Венгрии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Дружба" заработает к концу апреля, отметив, что это соответствут первоначальным оценкам сроков возобновления работы трубопровода. Отношения между Украиной и правительством Орбана были весьма напряжёнными. И Зеленский, и Мадьяр дали понять, что готовы к налаживанию отношений, хотя будущий венгерский премьер и отметил, что выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС.