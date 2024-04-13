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Оренбург под водой, Амур на очереди. Как жить и строить дома в зоне риска | Грани времени с Мумином Шакировым

Оренбург под водой, Амур на очереди. Как жить и строить дома в зоне риска | Грани времени с Мумином Шакировым
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Оренбург под водой, Амур на очереди. Как жить и строить дома в зоне риска | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

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Итоги 15-й недели 2024 года Мумин Шакиров подводит с политологом Кириллом Роговым, экономистoм Владиславом Иноземцевым, публицистом Александром Невзоровым, экологом Константином Ранксом, американистской Александрой Филиппенко и историком Николаем Митрохиным.

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