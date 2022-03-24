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Президент "Кинотавра" отменил фестиваль из-за "агрессивной войны"

Церемония закрытия фестиваля "Кинотавр" в Сочи, архивное фото 

Президент одного из крупнейших российских кинофестивалей "Кинотавр" Александр Роднянский объявил о том, что в 2022 году форум проводиться не будет. "Нельзя говорить о фестивалях, когда страна ведет агрессивную войну", - пояснил Роднянский в своём телеграм-канале, в котором он выложил большой текст, посвящённый действиям российской армии в Украине.

"Ровно месяц, как весь мир видит, что делают на территории Украины российские военные: реактивная артиллерия, авиация и крылатые ракеты бьют по гражданским объектам, - написал Роднянский. - По жилым домам, по школам, по больницам и роддомам. Разбомблен крупнейший русскоязычный город Украины - Харьков. Под бесконечным обстрелом взятый в блокаду Мариуполь, в котором лишенные света, тепла и воды люди, включая детей, уже умирают от жажды и холода. Российские танки бьют прямой наводкой по гражданским автомобилям, в которых украинцы пытаются эвакуироваться из охваченных войной городов...
Больше трёх с половиной миллионов жителей Украины стали беженцами...
Украину разрушают и калечат, но я верю - она выстоит и победит. На стороне Украины весь мир. Трагедия России, как ни странно это звучит, много страшнее: великая культура, прошедшая самые большие испытания истории, всё глубже погружается в пучину мрака, агрессии и жестокости…".

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал от профильных ведомств "исключить из культурной повестки" Александра Роднянского, который с самого начала вторжения в Украину выступает против действий российских властей.

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