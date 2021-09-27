Задержан организатор похода на Эльбрус, в котором погибли туристы

В Кабардино-Балкарии правоохранительные органы задержали организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять альпинистов, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на региональное Следственное управление Следственного комитета.

Утром 23 сентября группа из 23 человек начала восхождение. На первом этапе несколько человек отказались подниматься выше и спустились обратно. Оставшиеся 19, несмотря на плохие погодные условия, продолжили подъём и поднялись на высоту 5,4 тысяч метров.

Через несколько часов температура воздуха опустилась ниже 20 градусов и поднялся сильный ветер. Группа альпинистов, по решению гида, разделилась. Во время спуска пятеро участников похода погибли. По предварительной версии следствия, они умерли из-за переохлаждения.

Компания elbrus.guide, организовавшая восхождение, утверждает, что в такой поход отправляют новичков: ни горный опыт, ни физическая подготовка не важны. "Записаться может любой, квалификация не требуется".

Против гида возбуждено уголовное дело по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.