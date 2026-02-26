Продюсеру фестиваля мистики и фантастики "Некрокомиккон", гражданину Казахстана Алексею Самсонову 25 февраля в петербургском аэропорту Пулково вручили документ о запрете на въезд в Россию. Об этом он сообщил изданию "Бумага".
Самсонов рассказал, что прилетел из Казахстана на один день, чтобы обновить 30-дневный срок пребывания в России. Ранее он не смог сделать себе новую регистрацию из-за включения в "реестр контролируемых лиц". По прилете в Пулково его отвели в сторону и вручили документ о бессрочном запрете на въезд в Россию из-за неуплаты штрафа. Однако, по словам Самсонова, он вовремя оплатил все штрафы.
- 1 ноября 2025 года полиция сорвала приуроченный к Хеллоуину "Некрокомиккон", на который жаловались православные активисты из движения "Сорок сороков". Они назвали фестиваль "сатанинским", а его организаторов обвинили в попытке вовлечь несовершеннолетних в "запрещенное международное движение".
- За день до этого полицейские задержали Самсонова, который последние 20 лет жил в Петербурге. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства, оштрафовали на пять тысяч рублей, постановили выдворить из страны и запретили въезд в страну на пять лет. Он находился в изоляторе для иностранцев, но 22 января российский суд пересмотрел решение о депортации и разрешил ему остаться в стране.
- В России Самсонова также обвинили в использовании заведомо поддельных документов. По версии следствия, он предъявил полицейскому миграционную карту с отметкой о продлении срока пребывания в России до 1 мая 2026 года. Экспертиза показала, что оттиск печати в документе не соответствует реальным образцам. Очередное заседание суда по его делу состоится 26 февраля.