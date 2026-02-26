Продюсеру фестиваля мистики и фантастики "Некрокомиккон", гражданину Казахстана Алексею Самсонову 25 февраля в петербургском аэропорту Пулково вручили документ о запрете на въезд в Россию. Об этом он сообщил изданию "Бумага".

Самсонов рассказал, что прилетел из Казахстана на один день, чтобы обновить 30-дневный срок пребывания в России. Ранее он не смог сделать себе новую регистрацию из-за включения в "реестр контролируемых лиц". По прилете в Пулково его отвели в сторону и вручили документ о бессрочном запрете на въезд в Россию из-за неуплаты штрафа. Однако, по словам Самсонова, он вовремя оплатил все штрафы.