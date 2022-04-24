"Орки просят не сравнивать их с россиянами". Белорусы на войне в Украине

С самого начала вторжения России в Украину белорусские добровольцы появились в составе Вооруженных сил Украины либо в отрядах территориальной обороны. Среди них есть самые разные люди, с неодинаковым военным опытом и политическими взглядами.

Самым большим и известным формированием белорусских добровольцев является сформированный в марте этого года батальон имени Кастуся Калиновского. Калиновский – один из руководителей польского восстания 1863 года на территории современных Беларуси и Литвы. Также в 1943 году в честь Кастуся Калиновского была названа советская партизанская бригада, являвшаяся одним из наиболее активных соединений в окрестностях Гродно и Белостока.

В рядах батальона много известных в Беларуси активистов: основатели движения "Зубр", "Молодой фронт", пабликов "Мая краіна – Беларусь" и "Усы Лукашенко". Бойцы батальона участвовали в боях под Киевом, трое из них – Илья Хренов, Алексей Скобля и Дмитрий Апанасович – погибли. Алексею Скобле президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины.

Один из основателей батальона Павел Кулаженко – в прошлом белорусский ОМОНовец – впоследствии принадлежал к движению "Сопротивление" ("Супраціў") и "Летят аисты" ("Буслы ляцяць") – организации, которые выступали за воссстание против белорусского режима. В апреле прошлого года в рамках дела о так называемой попытке государственного переворота, когда в тюрьму посадили Александра Федуту, Григория Костусева, Юрия Зенковича и Ольгу Голубович, Павел Кулаженко также был в числе тех, кто обвинялся в госперевороте. Он находился в тот момент в США. КГБ Беларуси тогда инициировал вопрос об экстрадиции Кулаженко и еще четверых подозреваемых.

На данный момент белорусское Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) завело уголовное дело на 50 "калиновцев". Они обвиняются в соучастии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства. Тем временем в украинском городе Ровно предлагают переименовать местную улицу Витебская в честь Кастуся Калиновского.

В субботу 23 апреля на белорусском провластном телеканале вышел материал под названием "Картонные батальоны белорусов на Украине: как беглые и батальон Калиновского делят бизнес на войне". Там батальон Калиновского причисляют к бандам и называют "недобатальоном". В выпуске Первого канала белорусского государственного телевидения эксплуатируется тема раскола между белорусскими военными формированиями. В частности, создание полка "Пагоня" под руководством известного белорусского бизнесмена Вадима Прокопьева, от которого батальон Кастуся Калиновского открещивается. Саму "Пагоню" на телевидении называют "потешным полком". Основатели формирования (до полка ему действительно еще далеко) заявляют, что оно создано по инициативе белорусских офицеров при поддержке ВСУ для защиты территориальной целостности и независимости Украины, а также с целью последующего создания основы для новой белорусской профессиональной армии.

Помимо "Пагони", существует добровольческий батальон "Братэрства", который отличился при освобождении поселка Лукьяновка в Киевской области, когда они, по собственным заявлениям, захватили российскую технику и один танк. Под Ирпенем белорусская группа уничтожила три вражеских танка. Именно тогда погиб один из белорусских бойцов Дмитрий Апанасович.

Известен также белорусский отряд имени Ильи Литвина – в честь белорусского бойца, погибшего под Бучей. В отряде – около 30 человек, в основном это политэмигранты, выехавшие из Беларуси после событий 2020 года. Они патрулируют улицы Одессы – самостоятельно под командованием ВСУ, либо помогают местной полиции. В планах – официально стать взводом при Одесской территориальной обороне. Известно также, что белорусы есть в составе теробороны Киевской области. В основном это лидеры различных анархистских движений.

Белорусы воюют в Украине не только в составе особых подразделений, есть те, кто напрямую примкнул к ВСУ. 13 апреля погиб Дмитрий Рубашевский, служивший в 24-й механизированной бригаде украинской армии.

Боец батальона Калиновского Павел Кулаженко считает, что первоочередная задача белорусских сил – способствовать победе Украины, а затем – освободить от диктатуры Беларусь, поскольку без первого не будет и второго. Какими силами и как?

– Сколько сейчас у вас в батальоне бойцов?

– Личный состав батальона исчисляется сотнями. Гораздо больше, чем две сотни.

– Это много или мало?

– Это слишком мало. Несмотря на то, что к нам каждую неделю приезжает новая группа от 20 до 30 человек, и так происходит уже несколько месяцев – с начала войны. Этот поток идет постоянно, но я не принимаю новобранцев, мне дают уже подготовленных ребят.

– Там все белорусы?

– Граждане Беларуси, естественно. Белорусский паспорт – это одно из условий поступления на службу в батальон.

– Я так понимаю, там есть совсем молодые люди без боевой подготовки, и для того, чтобы подготовить их к боевым действиям, нужно время. Как вы оцениваете их уровень?

– Нужна серьезная работа, чтобы люди побыли определенный срок в подразделении, так что всех мы оцениваем по-разному. Очень разные люди.

– Вы придерживаетесь устава Вооруженных сил Украины, есть ли у вас шевроны, даете ли вы присягу?

– Шеврон батальона есть, присяги нет, есть так называемое "торжественное обещание" перед собратьями, а в юридическом плане мы подписываем контракты с ВСУ.

– Все ли подписывают контракт?

– Это условие прохождения службы. Если вы не подпишете контракт с ВСУ, значит, на территории Украины вам в руки оружие давать не будут. То же самое касается людей, которые проходят службу в отрядах теробороны Украины.

– Кстати, хватает ли вам оружия?

– Да, у меня, например, два автомата. Но вооружения много не бывает, поэтому мы всегда рады новым поступлениям.

– Какой у вас позывной?

– "Назгул". Это был мой ник, под которым я действовал, когда представлял такие организации, как "Буслы ляцяць", ДНС ("Дружины народного сопротивления" – РС) и движение "Супраціў". Так что он у меня уже был за полтора года до того, как я прибыл в батальон.

– Назгулы, если я правильно помню, в книгах Толкиена представители расы людей, порабощенные кольцом Всевластия и ставшие слугами Саурона…

– Назгул – потому что каждого вороватого российского "хоббита", который тащит все, что увидит, в свой Шир, ждет свой назгул на украинской земле. Я уже видел и такой мем, что орки просили не сравнивать их с россиянами.

– А вам приходилось сталкиваться с российскими офицерами или солдатами, которые вели себя достойно?

– Есть единичные случаи, когда россияне ведут себя по-человечески. Например, у моего друга недалеко от Бучи россияне оккупировали дом, а потом, когда уехали, убрали за собой, вынесли мусор и оставили там какую-то записку. Но в основном они ведут себя как нелюди.

В основном они ведут себя как нелюди

– Как украинцы относятся к белорусам на войне?

– Я видел только доброжелательное отношение как со стороны гражданских лиц, так и со стороны военнослужащих и сотрудников спецслужб Украины. Но, конечно, были необходимые проверки, они нормальны, когда идет такая война.

– Где вы были в 2020 году, когда в Беларуси начались массовые протесты, избиения и пытки? Почему вы не вернулись в Беларусь?

– Я был в Нью-Йорке и не видел предпосылок возвращаться. В первые дни августа я сделал заявление от своего имени как бывшего сотрудника ОМОНа и понимал, что меня арестуют прямо в аэропорту, если я вернусь. Для чего мне было возвращаться? Просто, чтобы сесть? Это глупо. А вторая причина – это то, что люди начали дарить цветы ОМОНу, и я понял, что ни о каком сопротивлении не может быть и речи. Волна мирного протеста вынесла наверх таких лидеров, которые зарубили на корню все инициативы сопротивления.

– То есть вы критикуете Светлану Тихановскую и других демократических деятелей за то, что они выступают за мирные методы борьбы с режимом?

– Я думаю, тому есть три причины. Первая – то, что Беларусь более семидесяти лет существовала в вакууме "совка", после этого она шагнула в другой – лукашистский – вакуум, в отличие от Украины, где была все это время сменяемость власти. Это политическая безграмотность и неумение жить в свободном обществе. Третий момент – впервые поднялось такое большое недовольство, но этот протест возглавили не те лидеры, которые смогли бы его канализировать в конструктивное русло.

– А вы видите лидеров, которые бы вам нравились?

А начиналось все с простых граффити против интеграции, против Путина

– Нет, лично я не вижу. С августа 2020 года я начал контактировать с большим количеством возмущенных и радикально настроенных людей. Я собрал людей в организации "Буслы ляцяць" и ДНС, но протест к тому времени улицу проиграл полностью и переместился во дворы, а конкретно ДНС уже не имела большого смысла. Впоследствии с этими же людьми я стал сооснователем движения "Супраціў". Всё это время я создавал структуры и организации, которые показывали результат в сфере сопротивления. Там большое количество акций и на железной дороге, и по нанесению ущерба имуществу тех, кто поддерживает насилие и диктатуру. А начиналось все с простых граффити против интеграции с РФ, против Путина. И вот мы дошли до атак на базы ОМОНа и базы внутренних войск на Воловщине (Минская область) при помощи дронов. У нас модифицированные грузовые дроны, которые с началом второй войны в Украине перекинуты на фронт и выполняют боевые задачи.

Телеграмм-канал "Буслы ляцяць" имел более 12,5 тысяч подписчиков, канал "Дружины народной самообороны" – около 5 тысяч. Два этих объединения вместе с хакерской группировкой "Киберпартизаны" входило в объединение "Супраціў", о создании которого было объявлено в мае 2021 года. В его манифесте говорится, что белорусы имеют право на восстание против тирании, чтобы вернуться к демократическим принципам управления и законности. "Буслы" брали на себя ответственность за ряд диверсий, но ни один человек не пострадал в результате их действий.

– А вы не думаете, что в Беларуси в принципе отсутствует запрос на решение этого кризиса силовым путем?

– Есть люди, которые готовы рисковать, ставить на кон свою жизнь и свободу. Для национально ориентированных людей освободить свою родину от узурпаторов является первейшим долгом. Авторитарная милитаризованная диктатура Лукашенко строилась в течение 27 лет, скинуть такую диктатуру мирным способом нельзя. Нет в истории примеров, когда диктатуры такого типа свергались манифестациями, петициями и мирными митингами.

– Как вы относитесь к тому, что делают "партизаны рельсовой войны", чтобы не допустить российскую технику через территорию Беларуси в Украину?

– Я думаю, что это не партизанское движение, а акции единичных смельчаков. Потому что протест, когда он имел потенциал, должен был перерасти в революцию. К сожалению, этого не произошло. Если у кого-то до сих пор есть иллюзии, что такую диктатуру, как режим Лукашенко, можно сместить иным способом, кроме как силой, то это мнения людей в розовых очках. Ничего, кроме дальнейших репрессий более 40 тысяч человек (а уехало в шесть раз больше), голосования и петиций за два года не произошло. А принесли войну на белорусскую землю, да еще такую позорную, что Беларусь стала плацдармом для убийства украинцев.

– Вы же сами служили в белорусском ОМОНе. Это, стало быть, был не тот ОМОН, который зверски избивал и калечил людей, начиная с 2020 года? Так что же с ним случилось?

– Да, вы правы. Мне даже задерживать никого не довелось по политическим мотивам. В 2011 году после "Плошчы-2010" (массовая акция протеста в Минске после объявления результатов президентских выборов в 2010 году, тогда был осуществлен силовой разгон демонстрации – РС) стало ясно, что нарастание недовольства имеет цикличный характер. Стало ясно, что "Плошча" повторится, и Лукашенко начал к этому готовиться. В принципе, это было грамотное стратегическое решение с его стороны, и в 2011 году началось расширение ОМОНа и переквалификация сил специальных операций (ССО). Из 70 человек штат раздули до 140. Вместо пяти офицерских позиций ввели 40. Вследствие этого нынешний состав ОМОНа имеет крайне низкую квалификацию и малый опыт спецопераций. Никакого опыта, кроме разгона мирных граждан и участия в пытках мирных граждан, которые Беларусь не видела со Второй мировой войны.