"Оружие слабых". Соцсети о протестах жён мобилизованных

Последние недели много говорят о новом движении "жён мобилизованных".

Одни упрекают женщин в моральной недальновидности и фактической поддержке войны.

Наталья Громова:

Предупреждали. Говорили, что будет именно так. Но доходит до большинства так медленно, что только руками развести. Вот теперь жены мобилизованных кричат и плачут. Думали, что как-то пронесет?

Анна Берсенева:

Уже даже не скажешь «хорошо хоть сейчас догадались». Потому что если догадка приходит не когда идешь убивать ни в чем не повинных людей в соседней стране, а только когда, защищаясь, они убивают тебя, - это совсем не хорошо. И уважения такие догадки не вызывают. Ну а что у российского населения ничто не может вызвать сочувствия, это давно очевидно.

Илья Курзенков:

Организация жен мобилизованных «Путь домой» опубликовала манифест с посылом «нас на*бали и вас на*бут». И это отличный документ, отражающий патологии сознания условной глубинки.

Тут и вера в государство, которое этих людей унижало и обирало последние 20, а то и 800 лет. И подобострастие перед Путиным, который буквально как дракон пришел и забрал часть народа под свои цели («Надеемся Президент услышит наши чаяния…»). И попытка не называть виновных, а обходится третьим лицом («Их не хотят отпускать», «Нас наказали за нашу законопослушность»). И даже нелюбовь к мигрантам присутствует, они перечислены через запятую с маньяками, алкашами и чиновниками.

Мобилизованные и их жены - жертвы путинского режима. Родились бы они в условной Франции - и не было бы у них этого г*вна в голове. Но при этом, как взрослые люди, они отвечают за собственный выбор. Особенно если это выбор - убивать людей в чужой стране.

Но есть надежда, что манифест этот затронет что-то в еще не мобилизованных. Чтобы они бежали и прятались, когда путин придет за новыми солдатами. И тем самым спасли и себя, и тех, кого могли бы убить.

Сторонники Путина и войны не сомневаются: всё проплачено и организовано (Западом и Навальным).

Николай Стариков:

Надежды врагов России - на внутреннюю смуту.

И они пытаются её готовить.

За проектами "жен мобилизованных" даже невооружённым взглядом видно Марию Певчих и всю навальнистскую сетку.

Это не просто "активисты", а прямые агенты британской разведки.

Армен Гаспарян:

Более того, прослеживается ещё одно сходство структур Навального* и движения «Путь Домой». Помните у Навального в начале 10-х была такая белая лента, как идентификационный символ? Тогда над ним все смеялись, потому что он действовал четко по методичкам цветных революций. Так вот т.н. движение «жен мобилизованных» не стало ничего выдумывать и выбрало для себя символом белый платок.

Илья Ремесло:

Многие уже забыли, но был у навальнистов такой проект - "альянс врачей" (кстати, советую вовлеченным родственникам мобилизованных послушать бывшую главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву — к чему приводит сотрудничество с навальнистами).

Модель абсолютно такая же, как и у проекта "путь домой" — организация низовых активистов и натравливание их на власть. Чтобы прикрываться "бедными врачами" — прямо как сейчас родственниками мобилизованных. Удивительное совпадение, правда? Прямо закон парных случаев)))

Но даже с "Альянсом врачей" не было такого палева — навальнисты не скрывали, что оказывают им юридическую и организационную поддержку, писали им тексты и документы, врачи по сути лишь играли роль витрины.

А тут нас пытаются уверить, что вся эта активность проекта "путь домой" никем не направляется. Ага, конечно.

Есть и масса других, более мелких ошибок, на которых спалились реальные авторы проекта. Эти ошибки я возможно разберу далее. Ну а пока отправляю авторов проекта "путь домой" обратно в школу, в начальные классы. Там вы возможно найдете тех, кто вам поверит

Впрочем, определённые сомнения можно найти и в оппозиционной среде.

Фёдор Крашенинников:

Содержание, риторика и стилистика канала «Путь домой» не позволяют мне поверить, что это - самодеятельность «жен мобилизованных». Канал делают специалисты в деле писанины и продвижения, а уж где они находятся и что ими движет - решайте сами.

Но в любом случае тема вызывает большое любопытство.

Элла Россман:

Понятно, что сейчас новости вызывают много усталости и боли, и поэтому всё меньше хочется за ними следить. Плюс российская сторона генерирует столько шума и паранойи, что какими-то новости читать на постоянной основе просто опасно для психического здоровья.

Но, мне кажется, есть все же есть та сфера, за которой сейчас имеет смысл следить плотно, и это набирающее обороты движение жён мобилизованных "Путь домой". В ноябре его участники пытались организовать митинги в Воронеже, Красноярске, Челябинске, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве. Они столкнулись, конечно, с жестким сопротивлением, хотя в целом видно, что режим этой силы побаивается и пытается идти на уступки: в Новосибирске и Воронеже, например, группе устроили закрытую встречу с местными властями, где всячески пытались задобрить (как видно по дальнейшему развитию событий, о котором я пишу дальше, не сильно получилось).

Михаил Ходорковский:

Знаете, кого в Кремле сейчас боятся больше всего? Жен и матерей мобилизованных. Боятся не зря. От безысходности и отчаяния родственники солдат, которых бессрочно отправили на фронт умирать за Путина, пытаются надавить на власть. А пока та цинично и трусливо отмахивается от них, напряжение растет.

Николай Кавказский:

Я думаю, что скоро одной из основных антивоенных сил станут мобилизованные и их родственницы

Как это было раньше и в царской России. Вот уже, родственницы мобилизованных призывают носить белые платки, показывая, что они недовольны тем, что их мужья находятся на фронте.

Родственницы взяли идею у аргентинского движения «Матери площади Мая», участницы которого одевались в белое, требуя от аргентинского диктатора предоставить информацию о своих близких, пропавших во время репрессий.

Александра Архипова:

Оружие слабых в исполнении некоторых жен мобилизованных у нас очень вежливое оружие слабых. Соблюдающее законы и нормы приличия. Но если серьезно, в этом и вся суть протеста слабых, о котором писала вчера. слабые не создают новой политической идеологии, они ищут лазейки в существующей идеологии - саботаж, легалистские придирки. Оружие слабых не будет объединять людей под новыми лозунгами, поэтому бессмысленно ждать открытого протеста против войны (в комментариях просто парад носителей моральных норм). Мы не знаем, что на самом деле эти люди думают, но видим, что они маневрируют на узкой полоске между репрессиями. Сейчас, например, распространяется призыв забросать обращениями Администрацию президента. (Так же действовали противники онлайн-образования, вакцин и qr-кодов). И как показывают наши исследования 2020-2021 годов, такая тактика (несколько холопская по внешнему виду) очень успешна - она заставляет нервничать власти.

Дмитрий Колезев:

Потенциал у этого протеста, безусловно, есть. Организуется он довольно профессионально, а его требования отчасти созвучны с требованиями антивоенно настроенных граждан и всех тех, кто устал от войны. И хотя «жены мобилизованных» не защищены от преследований, которым подвергаются антивоенные активисты, государство явно будет вести себя с ними осторожнее, как всегда осторожничает с теми, в ком видит представителей «глубинного народа» (вспомним акции против QR-кодов и всеобщей вакцинации).

Интересно, что Кремль и пропагандисты уже попытались противопоставить протестующим женам мобилизованных «правильных» жен мобилизованных, которые во всем поддерживают СВО и повторяют заученные фразы о войне с НАТО. Это дополнительная иллюстрация того, что Кремль тревожит протест женщин. Власть пока реагирует довольно осторожно, в основном медийными средствами, а также пытается погасить протест закрытыми встречами и обещанием отдельных поблажек. Пока они больше наблюдают за ситуацией и смотрят, во что она выльется.

Если протест разрастется, Кремль окажется перед сложным выбором — применять для его подавления привычный арсенал репрессивных средств, что может дать обратный результат и дополнительно деморализовать самих мобилизованных. Или же пытаться договориться с протестующими о чем-то, хотя их главное требование Кремль выполнить пока не в силах.

Думаю, проблему попытаются как-то притушить во время «прямой линии/пресс-конференции» Путина, намеченной на середину декабря. Можно предположить, что выступление будет «и нашим, и вашим»: и женщин он понимает, но надо потерпеть, а на козни врагов вестись не надо, ведь это они втягивают вас в протест и т.п. И какую-нибудь подачку кинут с барского плеча в виде дополнительных выплат или отпусков.

Мне лично по-прежнему не ясно, в какой степени этот протест стихиен, а в какой организован, и если организован, то кем. Гадать на этот счет без доказательств не хотелось бы, да и реальные жены мобилизованных, насколько можно судить, в целом вовсе не против того, что им помогают организоваться, мобилизоваться и оформить свои претензии. Протест этот, безусловно, мешает путинской агрессии в Украине, а значит он полезен, хотя я лично не до конца понимаю его природу.

Майкл Наки:

Больше всего Кремль боится улицы. Потому что если улицу не разгонять, то всё больше родственников мобилизованных на ней будет. А если разгонять, то российский военный, который увидит запись, как мент избивает или пакует его жену, сильно задумается, где его автомат нужнее, и кто реальный враг. Короче говоря, для власти ситуация явно напряжённая. Методичку пока придумать не удалось, а жены покупаются не все. Наблюдаем.

Аббас Галлямов:

Если жёны мобилизованных не остановятся и продолжат наращивать давление, то у них есть шанс добиться своего. В предвыборный период власти отличаются повышенной активностью к требованиям снизу. Режим понимает, что отказ жён от критики войны - это позиция, которая может в любой момент измениться. Если долго игнорировать требования людей, то те свою риторику, скорее всего, ужесточат. В принципе, это уже происходит.

Чтобы не допустить подобного развития событий, Кремлю надо заставить генералов поднапрячься и организовать процесс замены мобилизованных контрактниками. Понятно, что те не очень этого хотят. Мобилизованные уже сгруппированы, обучены, обстреляны, командиры к ним привыкли, знают, кто на что способен… Чего ради париться и снова начинать с нуля?

Жёнам мобилизованных надо вынудить Кремль заставить генералов шевелиться. Задача не из лёгких, но с учётом приближающихся выборов - выполнимая.

Самое главное здесь то, что протестующие понимают: они в своём праве. Их требование справедливо. Оно отлично вписывается в нарратив о «традиционных семейных ценностях», на котором стоит кремлевская пропаганда. Жёны же не гей-парада требуют, а мужей и отцов в семьи хотят вернуть.

Олег Козловский:

Антивоенное сопротивление в РФ и в российской диаспоре, каким оно сложилось еще в феврале 2022, в основном состоит из людей, воспринимающих эту войну (или войны вообще) как преступное, позорное и несправедливое явление. Они в большинстве своем были против аннексии Крыма, "русской весны" 2014 года, аннексии юго-восточных регионов Украины. Они ставили (пока это не стало восприниматься как примазывание) украинский флаг на аватарки, радовались успехам ВСУ, а самые смелые донатили.

Проблема в том, что таких людей, выступающих против войны из принципиальных соображений, слишком мало. Причем большинство из них или уже уехало, или сидит под уголовками и административками, или запугано. Да даже если они все выйдут протестовать, этого не хватит ни для смены режима, ни для остановки войны.

Причем это не только в России так. Если и были в мире войны (кроме гражданских), которые останавливались из-за принципиальной политической и ценностной позиции большинства населения, то их явно немного. Я таких войн припомнить не могу.

Немцы устроили революцию в 1918 году, окончив Первую мировую, не из-за сочувствия к Франции, а потому что слишком тяжко им было тянуть эту ношу, и вера в победу улетучилась. И делали это в целом те же люди, которые четырьмя годами ранее ликовали и стояли в очередях, чтобы отправиться на фронт.

Движение против войны во Вьетнаме (а позже в Афганистане, что советское, что американское) стало мощной силой не благодаря распространению идей Хо Ши Мина (и тем более - талибов), а потому что люди не хотели больше получать цинковые гробы и похоронки. То же касалось и Первой чеченской войны: вряд ли в 1996 году в России было много горячих сторонников независимой Ичкерии, но сторонников гробить там молодых российских (подчеркиваю) ребят было еще меньше.

Войны останавливала всегда не горстка идеалистов, а прагматичные массы, которые не хотели платить высокую цену (в жизнях и в деньгах) за сомнительные выгоды. Причем в целом они сами могли быть не против войны и не испытывать никакого сочувствия к противнику, просто это патриотическое развлечение становилось им не по карману.

То есть в России антивоенное движение станет силой тогда, когда в него вольются всевозможные жены и вдовы мобилизованных, разоряющиеся предприниматели, уклонисты и сами военные, которые хотят спокойно получать оклад и очередные звания, а не ждать "прилета" в окопе под Купянском. И я здесь даже не про пресловутый "раскол элит", а про широкие, в целом аполитичные и часто циничные слои населения, которые составляют в любой стране большинство и служат опорой почти любому режиму.

Конечно, очень многое зависит от того, как люди воспринимают цели и смысл этой войны. Ради важной цели народ может вытерпеть очень многое (тут Вторая мировая нам пример). А вот страдать и умирать ради бессмысленного дела не хочет никто. Поэтому пропаганда для Кремля важнее чем крылатые ракеты: пока она справляется, война может продолжаться еще очень долго.

И вот в этом, на мой взгляд, и состоит главная задача морального авангарда общества: лишить войну пропагандистской поддержки, показать россиянам ее ненужность. При этом не стоит рассчитывать на то, что даже тогда у большинства населения откроются глаза, и что они поймут неправедность этой войны. Это уже совершенно другая задача, на годы, если не на десятилетия.