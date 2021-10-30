Оружие Судного дня: как СССР создал самую мощную бомбу в истории

30 октября 1961 года Советский Союз провел испытание самого мощного ядерного оружия в истории человечества. "Царь-бомба" была в 10 раз мощнее, чем все боеприпасы, использованные в ходе Второй мировой войны. Целью взрыва было продемонстрировать миру, и особенно Соединенным Штатам, что Советский Союз имеет возможность создавать бомбы такой мощности. В результате стороны договорились о частичном ограничении ядерных испытаний. Гонка вооружений Отношения между СССР и США в начале 60-х были напряженными. Стороны находились в состоянии холодной войны и боролись за геополитическое, идеологическое и военное превосходство. В 1952 году США провели испытания первой водородной бомбы "Майк", а в 1954 году состоялись испытания крупнейшей американской атомной бомбы "Касл Браво". В Советском Союзе также шли работы над водородной бомбой: первый взрыв был произведен в 1955 году. Но это было лишь начало. Советский лидер Никита Хрущев хотел показать военную силу СССР и распорядился создать самую мощную бомбу в мире. Кто стоял за взрывом "Царь-бомбы"?

Как устроена водородная бомба? "Царь-бомба" – это водородная, или термоядерная, авиабомба; это более сложная и мощная модификация атомной бомбы. В атомных бомбах применяется уран или плутоний, в водородных – еще и изотопы водорода дейтерий и тритий. Вызывающая взрыв реакция также различается. В атомных бомбах происходит деление ядра урана и плутония с выделением огромной энергии. В водородной бомбе используется энергия не только от деления ядра, но и от последующего термоядерного синтеза, что значительно усиливает мощность взрыва. Существует несколько модификаций водородных бомб. Конструкция, предложенная Андреем Сахаровым, называется "слойка". В ней слои дейтерия и урана чередуются, что стало передовым решением для советской ядерной программы.

Как выглядела самая мощная бомба? У "Царь-бомбы" было несколько технических наименований: проект 27000, РН202, РДС-202. Она имела размеры 8 метров в длину, диаметр 2 метра и весила примерно 25 тонн. Ни один имеющийся в СССР самолет не мог принять на борт груз такого размера.

Изначально было запланировано создать бомбу мощностью 100 мегатонн, однако ученых беспокоило, что такой взрыв привет к слишком большому ядерному загрязнению. Поэтому вместо трех слоев урана применили три слоя свинца, а мощность взрыва уменьшили вдвое.

День взрыва 30 октября 1961 года Ту-95 вылетел с авиабазы Оленья на Кольском полуострове. Хоть это и был самый большой самолет советских ВВС, его пришлось модифицировать для такого массивного груза. И все равно бомба не поместилась внутри фюзеляжа, ее закрепили под ним. Самолет выкрасили в белый цвет, чтобы уменьшить воздействие тепловых лучей от взрыва. Пилот майор Андрей Дурновцев поднялся на высоту 10 километров и взял курс на Новую Землю. Его сопровождал бомбардировщик Ту-16, который должен был снимать взрыв.

"Царь-бомба" была сброшена над Новой Землей. Чтобы дать самолету время отлететь на безопасное расстояние, бомба спускалась на парашюте до высоты взрыва 4000 метров. Несмотря на все меры предосторожности, шансы на выживание экипажа оценивались на уровне 50%.

Взрыв произошел в 11:32 по московскому времени. Огненный шар диаметром 8 км был виден более чем за тысячу километров. Все строения в радиусе 55 км на полигоне Сухой Нос были полностью разрушены, стекла в окнах были выбиты в радиусе в несколько сотен километров. Взрывная волна трижды обогнула земной шар. Кроме того, Ту-95 потерял 1000 м высоты, однако пилотам удалось сохранить контроль над самолетом и безопасно приземлиться.

Мощность взрыва составила 57 000 килотонн. Бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки во время Второй мировой войны, имели мощность 15 и 21 кт соответственно. Самая большая испытанная в США атомная бомба имела мощность 15 000 кт. Ядерный гриб взрыва поднялся на высоту 60–70 км. К счастью, огненный шар не коснулся Земли, поэтому уровень радиационного загрязнения был относительно невысок. Однако, по некоторым источникам, по всей Скандинавии был зарегистрирован повышенный радиационный фон.

Что было дальше? После взрыва "Царь-бомбы" ядерные испытания продолжились. В 1962 году было произведено 79 ядерных взрывов. Однако одновременно набирало силу движение за мораторий на испытания ядерного оружия в атмосфере.

В 1963 году США, Великобритания и СССР подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Впоследствии договор был открыт для подписания другими странами. После этого ядерные испытания проводились под землей.

Последние ядерные испытания СССР провел в 1990 году, США – в 1992-м. Четыре года спустя, в сентябре 1996-го, был подписан Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и любые ядерные испытания были объявлены вне закона. Из государств, обладающих ядерным оружием, его участниками не являются только Индия, Пакистан и Северная Корея. Источники: Радио Свобода, AFP, Ассоциация по контролю над вооружениями США, Atomic Archive, Фонд Atomic Heritage, The Barents Observer, Би-би-си, Федерация американских ученых, The Insider