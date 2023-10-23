Oryx: при атаке на аэродромы 17 октября уничтожены не менее 9 вертолётов РФ

Проект Oryx, отслеживающий потери техники в ходе войны в Украине, утверждает, что в результате удара украинских военных по аэродромам в Бердянске и Луганске на оккупированной российскими войсками территории Украины были уничтожены не менее девяти вертолётов российской армии — семь Ка-52 и два Ми-8.

Об этом говорится в обновлённой сводке о потерянной российскими войсками в Украине технике к 21 октября 2023 года.

Как утверждается, ещё восемь Ка-52 и семь Ми-8 получили повреждения. По словам аналитика Oryx Якуба Яновского, некоторые из них, по всей видимости, не подлежат ремонту, но не отнесены к числу уничтоженных, поскольку нет стопроцентных доказательств этого.

Минобороны России о потерях не сообщает. Российские военные блогеры признавали, что техника, включая вертолёты Ка-52, были потеряны на обоих аэродромах, но не приводили точных цифр. Публиковались также спутниковые снимки последствий ударов.

Удар по расположенных в тылу российских войск аэродромам был нанесён 17 октября. По сообщениям, впервые были применены ракеты ATACMS, которые США непублично передали Украине ранее. Официально об этом объявлено не было, однако в тот же день, когда были нанесены удары, и Киев, и Вашингтон подтвердили, что такие ракеты действительно были поставлены Украине. Представители российских властей заявляли, что это не изменит ситуацию на фронте.