Оштрафован Европейский университет в Петербурге

Смольнинский районный суд Петербурга оштрафовал Европейский университет на 250 тысяч рублей по статье Кодекса административных правонарушений о разжигании ненависти или вражды. Об этом сообщает издание "Ротонда". В сообщении отмечается, что это минимальный возможный штраф для юридических лиц по этой статье.

Поводом для административного производства стал аналитический отчёт о судебных экспертизах, подготовленный в Институте проблем правоприменения, который своей миссией называет содействие верховенству права. Согласно выводам прокуратуры, основанным на анализе экспертами СПбГУ, отчёт "разжигает ненависть к российским судебным экспертам и унижает их достоинство".

Представители университета не согласились с доводами прокуратуры.

Как пишет Би-би-си, отчет, из-за которого университет был оштрафован, был опубликован на сайте ЕУСПб в сентябре 2024 года. В аннотации к нему говорится, что "исследование преодолевает нормативный образ эксперта, в одиночку производящего „истину“ для следствия и суда". Вывод, к которому приходят исследователи — эксперты постоянно "обсуждают, согласуют и даже корректируют" поставленные перед ними вопросы с заказчиками, а правоохранительные органы могут влиять на выводы из-за "стимулов в виде сроков, ориентации на результат и раскрытие дел".

Ранее Европейский университет лишали лицензии по доносу депутата Виталия Милонова, который заявил, что там студентов "заставляют писать работы о сексуальных меньшинствах". В 2018 году лицензия была восстановлена. В 2023 году Европейский университет был оштрафован за хранение в библиотеке книг, изданных "нежелательными" в России организациям.

В начале июня этого года появились сообщения о закрытии Центра политологических и социальных исследований при Европейском университете. Одновременно стало известно, что университет купил и передал военным медикам автомобиль для транспортировки раненых в зоне боевых действий.

Европейский университет в Петербурге был основан в ноябре 1994 года и начал работу в 1996 году. Среди его учредителей были мэр Петербурга Анатолий Собчак, директор музея "Эрмитаж" Михаил Пиотровский и другие известные государственные и общественные деятели.