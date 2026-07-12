Музей в Праге, некогда хранивший почти миллион экспонатов, связанных со стремлением Украины к независимости, был закрыт коммунистическими властями Чехословакии в 1948 году. Его коллекция оказалась в значительной степени утрачена, однако Радио Свобода обнаружило уцелевшие фрагменты, которые сегодня хранятся в двух пражских архивах.

"Музей борьбы за освобождение Украины" возник на фоне массовой эмиграции украинцев в Чехословакию после большевистского вторжения в Украину в 1917–1921 годах. К началу 1920-х десятки тысяч украинцев и русских, спасавшихся от большевистской власти, нашли там убежище.

Молодая Чехословакия стала для многих безопасным пристанищем благодаря так называемой "Русской акции помощи" – государственной программе, запущенной в 1921 году для финансовой поддержки около 20 тысяч русских, украинцев и белорусов, бежавших от коммунистического режима.

Украинский историк Ольга Зубко, исследовавшая эмиграцию 1920-х годов, отмечает, что эта инициатива была попыткой Праги выстроить будущие дипломатические связи. "Чехословацкое руководство рассчитывало, что украинские эмигранты окажутся в изгнании лишь временно и, вернувшись на родину в [независимую] Украину, будут помнить о полученной поддержке", – говорит она.

Чехословацкое правительство активно поощряло эмигрантов создавать собственные культурные учреждения. Для украинцев, чья борьба за независимость была подавлена большевиками в 1921 году, создание музея, посвященного этой борьбе, стало одной из приоритетных задач.

В мае 1925 года в Праге был основан "Музей борьбы за освобождение Украины". Его директор, уроженец Киева Дмитрий Антонович, призвал жертвовать музею "все", что связано с борьбой за независимость. "То, что может казаться совершенно ненужным и бесполезным, иногда имеет большое значение и ценность", – подчеркивал он.

Помимо экспонатов, музей получал и финансовую поддержку от украинцев в эмиграции по всему миру. Сохранилось письмо пожилого украинца из приюта для бедных в США: "Иногда я помогаю гробовщику выносить тело покойного, и он дает мне за это несколько центов. Так я накопил доллар и отправляю его в "Музей борьбы за освобождение Украины" в Праге".

Многие экспонаты поступали из лагерей интернированных украинцев в Чехословакии, где разоруженные украинские солдаты, потерпевшие поражение от большевиков, ожидали возможности вернуться и продолжить борьбу за свою родину.

После нацистской оккупации Чехословакии во время Второй мировой войны немецкие власти позволили музею, занимавшему резко антисоветскую позицию, продолжить работу. Однако финансовая поддержка со стороны западных стран была прекращена. К 1940-м годам, по имеющимся данным, в фондах музея находилось почти миллион документов, фотографий и экспонатов, связанных с украинской государственностью.

Начало конца наступило в феврале 1945 года, когда здание музея серьезно пострадало в результате налета союзной авиации на Прагу. По мере приближения советских войск многие украинцы, связанные с антисоветским движением за независимость, бежали на запад.

С установлением советского контроля над Центральной Европой музей сменил название на политически нейтральное – "Украинский музей". Однако на фоне рейдов "Украинской повстанческой армии" на территорию Чехословакии, в ходе которых погибли десятки мирных жителей, отношение к украинскому национализму в стране ужесточилось, и все громче звучали призывы закрыть музей.

В феврале 1948 года поддержанные Советским Союзом коммунисты пришли к власти в Чехословакии, и уже через месяц музей был закрыт – якобы из-за его работы в период нацистской оккупации. В постановлении о закрытии утверждалось, что музей был "основан правой группой украинских эмигрантов", собиравших "антисоветские политические материалы под видом научной работы".