"Оскорбительный срок". Блогеры о приговоре Игорю Гиркину

Суд вынес приговор бывшему предводителю сепаратистских сил Донбасса Игорю Стрелкову (Гиркину) – четыре года колонии общего режима за публичные призывы к экстремистской деятельности.

Единомышленники Стрелкова возмущены.

Помощь Донбассу (Евгений Скрипник "Прапор")

Приговор обьявлен.

Лидер русского мира Стрелков

отправлен в либеральные застенки.

Задание запада либеральная власть с готовностью выполнила.

Обратный отсчет либеральной РФ пошел.

Время возрождения России началось.

Дмитрий Ольшанский

На вопрос о том, почему посадили Стрелкова, исчерпывающим образом отвечает древний анекдот про собрание в колхозе.

Помните? Тракторист напился и утопил трактор. Собирают народ, думают, что с ним делать. У кого какие мнения? Встает кузнец, говорит: а давайте я его... Нет! Он у нас единственный. Тогда кузнец говорит: ну давайте я тогда... пастуха. А пастух-то причем? Так их у нас двое.

Именно так все и было.

Стрелков выступал со смелыми речами примерно семь лет – и ничего ему за это не было

Произошел бунт Пригожина, но вагнеровцам дали амнистию. Тем не менее, учреждения, занятые борьбой с врагами, должны кого-то официально наказать, чтобы отчитаться о том, что не спят и не зря хлеб едят. А кого им наказывать, если вагнеровцы – неважно, живые или погибшие в Тверской области, – выпали из мира уголовных дел? Думали недолго. Что у нас случилось? Бунт нелояльных патриотов. А кто у нас еще нелояльный патриот? А вот Стрелков. Ну и отлично, тащи его. А что там думает этот самый Стрелков о событии, по аналогии с которым его забрали, не имеет для системы вообще никакого значения. Она так сложно не мыслит, это все неинтересные детали. Ей нужен отчет.

Что все это было так, доказывает тот факт, что Стрелков выступал со смелыми речами примерно семь лет – и ничего ему за это не было, а после мятежа был почти сразу арестован.

Смешно и грустно.

Но грустно – примерно раз в сто больше, чем смешно.

Алексей Ларкин

Просто позор. И ясный сигнал (уже не первый), что государство жизнь патриотов не ценит и защищать не собирается.

Ок, значит живем автономно, занимаемся своей безопасностью сами.

Системные "патриоты" реагируют более сдержанно либо и вовсе пишут, что Стрелкову досталось по заслугам.

Юрий Баранчик

Коллеги пишут, что приговор четыре года Стрелкову несправедлив. Это как посмотреть. Судить можно по-разному. В любой ситуации всегда есть минимум и максимум. И я думаю, что Стрелкову дали где-то посередине. Как говорил в таких случаях новоприбывшим один уважаемый человек – "Я не знаю всех деталей Вашей ситуации. Однако, то, что Вы здесь оказались, говорит о том, что Вы где-то совершили ошибку".

Если Стрелков сделает правильные выводы, по УДО он может выйти через полгода

Поэтому приговор мог быть и больше, мог быть и меньше. Однако, если Стрелков сделает правильные выводы, по УДО он может выйти через полгода. То есть, будет система справедлива или нет, зависит сейчас только от него. Как и его дальнейшее будущее – уважаемый человек или политический фрик. Стрелков, несомненно, умный и талантливый человек. Герой Русской весны. Но что-то его заносит, что-то ему мешает реализовать тот потенциал, который в нем есть. И только он сам может с этим разобраться. Никто другой. А время спокойно подумать сейчас есть.

Борис Рожин

Мое мнение по всему этому делу с 2022 года не изменилось – если Стрелков хотел поехать на фронт, то такую возможность ему надо было дать, тогда бы до всего этого дело бы не дошло.

Несмотря на то, что закон, как известно, не освобождает от ответственности за какие либо косяки при любых прошлых достижениях (в идеале), есть все равно что-то неправильное в том, что один из лидеров Русской весны на Донбассе-2014 во время войны на Украине вместо фронта сидит в тюрьме.

Сергей Марков

Патриот не может разнузданно оскорблять руководство страны

Стрелков получил 4 года тюрьмы за экстремизм. Конечно, клеймить и оскорблять руководителя страны, которая сражается против агрессии огромной мировой коалиции, – это не патриотизм. Патриот может критиковать ошибки руководства любого уровня. Но патриот не может разнузданно оскорблять руководство страны в сложный для страны момент. Приговор Стрелкову это урок всем: патриотизм это не индульгенция. Не привилегия. Патриотизм это долг каждого человека перед своей страной в настоящем, и прошлом и будущем.

В противоположном лагере только посмеиваются.

Денис Казанский

Российские Z-патриоты в ярости из-за приговора Стрелкову-Гиркину.

Причитают, что им стыдно жить в такой России и жалуются, что Путин предал и ударил в спину.

Как же это смешно

Между тем Стрелков теперь – политзаключенный, отмечают в блогах.

Галина Юзефович

Мне кажется, что те, кто сегодня ерничает по поводу приговора Игорю Гиркину (Стрелкову), забывают, что в данном случае он такой же политзаключенный, как и все остальные, отбывающие срок за слова. И то, что, в отличие от остальных, Гиркина действительно есть, за что судить, не делает его виновным в том, в чем его обвиняют. Никто не должен сидеть за высказывания, а справедливость выглядит не так – не надо ее путать с произволом и ограничением свободы слова.

Посты в телеграме – только предлог, напоминают другие.

Кирилл Гончаров

Гиркин сидит не за слова, а в результате внутриэлитных разборок

Еще раз проговорим.

Гиркин сидит не за слова, а в результате внутриэлитных разборок. Правое поле чистят от токсичных для власти людей, если бы не было тонны его роликов, посадили бы за кражу или убийства кота.

Но это не отменяет того, что он реальный преступник, на чьих руках кровь.

Кремлю нужны не идеалисты, а лоялисты, отмечают в блогах.

Сергей Ерженков

Любой принципиальный человек, какой бы политической позиции он ни придерживался – охранительной или либеральной, – рано или поздно становится для Кремля проблемой. Пригожин, Гиркин, а до этого – все полевые командиры, от Мозгового и Безлера. Слишком много романтизма в их словах и действиях…

Чтобы стать для Кремля своим в доску, ты должен быть бесстыжим и ни во что не верящим, кроме власти денег, циником. Будь переобувных дел мастером, как Киселев или Соловьев, и тогда все у тебя будет хорошо.

Приговор был оглашен в день рождения Владимира Зеленского, что многим показалось символичным. Знаковым комментаторам показался и номер зала суда, где происходило заседание: "страной 404" российские "патриоты" называли Украину.

Многие напоминают, что сесть за решетку Гиркин должен был еще раньше – в Гааге, где международный суд заочно приговорил его к пожизненному заключению по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH-17.

Антон Орех

Конечно, есть большая ирония в том, что приговорили Гиркина в Нидерландах, а сидеть он будет в России.

Василина Орлова

Конечно, Гиркин – военный преступник и должен сидеть в тюрьме. Но по другим обвинениям. И гораздо более долгий срок.

Он должен был сидеть за свои военные преступления

То, что Z фашисты кукарекают что-то про власть либералов, посадившую Гиркина, показывает, что они не понимают, где находятся, а находятся они в диктатуре одного ничтожества – Путина. Гиркин сел за то, что обидно критиковал лично фюрерка. А должен был сидеть за свои военные преступления.

Майкл Наки

Ну, кстати, может ему и повезло. Доживет до конца войны – а потом поедет сидеть в уютную европейскую тюрьму.

Сторонники Стрелкова пришли поддержать его к зданию суда, однако никаких массовых акций за его освобождение в России не случилось, что дало либеральной общественности повод для саркастичных комментариев.

Федор Крашенинников

По нынешним временам – гуманно. Но где же сотни тысяч "турбопатриотов", о которых так много говорилось?

Александр Невзоров

Гиркинская тусовка поддержки оказалась существенно "жиже" и трусливее, чем башкирские бунтари.

Фанаты реконструктора кашляли, трясли бороденками, сетовали и кряхтели, но боялись даже топнуть ножкой.

Ехидничали, что приговор гиркину вынесен в день рождения Зеленского; упирали на верность своего кумира "царю и отечеству".

Часть фанатов, вероятно, явилась в надежде на раздачу красивых пуговиц для исторических нарядов.

Никаких "волнений", никакого движа и крамолы. Приговор кумиру они сглотнули, "как девица на трассе".

Михаил Пожарский

Давно привычно, что зетник зетнику волк и шакал, "официальные" ненавидят "неофициальных", но от Стрелкова, похоже, нынче дистанцируются даже те, кто раньше клепал агитки с его именем. Подозреваю, что теперь, после приговора они будут делать вид, будто Стрелков никогда и не был одним из их главных спикеров. Это будет попыткой замаскировать тот факт, что синеволосые навальнистки дали такой бой системе, на какой вся эта ряженая в камуфляж публика не способна даже близко. Можно сколько угодно надувать щеки, приговаривая, что сейчас не время, а как только так сразу ух. Но правда вот она: люди не способные прийти на суд – не способны вообще ни на что. Пригожина убили – схавали. Стрелкова посадили – схавали. Примерно как хавали загадочные смерти "народных командиров Донбасса" все пресловутые восемь лет. Как писал один военкор: "Ощущение будто **** по губам провели".

Пригожина убили – схавали. Стрелкова посадили – схавали

Это все занятно выглядит в контексте разговоров о том, что российское общество де поражено какой-то воинствующей реваншистской идеологией. Как видим, те люди, которые ею реально поражены, оказываются самыми никчемными, жалкими и дезорганизованными. Стоит помнить об этом, когда вам рассказывают о страшном русском ресентименте, который будет, если что-то там не завершить, не доделать и не довести до конца. Если завтра сверху рявкнут, что все, сворачиваем имперский реваншизм, то страшный русский ресентимент будет выглядеть вот так.

В тот же день вынесли приговор Дарье Треповой, которая пронесла на творческий вечер "военкора" Владлена Татарского бомбу, после взрыва которой он погиб. Здесь российское правосудие развернулось во всю ширь, приговорив 26-летнюю девушку к 27 годам колонии.

Антон Орех

Дарье Треповой – 27 лет колонии. Больше, чем она пока на свете прожила. Просто для справки. Кстати, это и самый большой срок, который в России когда-либо получала женщина. Тоже как факт.

Анатолий Несмиян

Треповой вынесли самый суровый приговор в истории нынешней России, который когда-либо выносился женщине – 27 лет. До этого рекорд составлял 25 лет.

Трепова, видимо, получила сразу и за себя, и за того парня – настоящего организатора, которого искать никто не будет, так как кто же тронет уважаемых людей.

В целом, конечно, всё по делу, кроме чудовищного срока. Для человека-стрелочника это слишком много. Но сейчас тренд на двойные и тройные сроки по сравнению с тем, что давали бы в "обычное время". За окном реалии террористического государства, так что и сроки соответствующие.

Но и этого патриотам кажется недостаточно. Пропагандисты даже угрожают ей расправой в колонии.

Андрей Медведев

В случае с террористами и убийцами, сколько ни дай, это будет мало

Дали мало. Но, в случае с террористами и убийцами, в принципе, сколько не дай, это будет мало. И тридцать лет было бы мало, и 35. Так что 27 это, с точки зрения юридической, вполне.

Самой Треповой это не покажется мало. Она сейчас пока смеется, потому что не понимает, в какую новую реальность она скоро попадет. Общий режим женских зон, это прямо скажем, не самая вегетарианская среда. 27 лет там – это не курорт. Даже год, два, три. Я без злорадства. Констатация.

Приговор это прецедент. Теперь, и другие суды, вынося приговоры, будут ориентироваться на решение Петербургского суда, даже несмотря на то, что право у нас не прецедентное. Тем не менее, примерно понятная планка, вокруг которой плюс-минус будут выноситься решения.

Анастасия Миронова

Вообще-то, если бы Трепова подорвала бомбу во втором по величине городе США, Лос-Анжелесе, ей бы по закону штата Калифорния грозила смертная казнь. Причем, из-за тяжести преступления ее бы не уколом усыпили, а прожарили бы на электрическом стуле. Просто подали бы ток и вскипятили кровь. Муж бы, как соответчик, выплачивал за жену миллионов сорок компенсации потерпевшим. Долларов. Я, кстати, недоумеваю, как много людей жалеют девицу. У меня мнение жесткое: я здесь живу, это как бы мой город, это родной город моей семьи. 27 лет? Не жалко.

Анна Долгарева

Стрелкова жаль. Просто по-человечески жаль героя 2014 года. Впрочем, его жаль давно, с тех пор, как он начал творить с собой лютую дичь. Но приговор все равно необоснованно жесткий.

Треповой – мало. Она выйдет, и ей будет всего 53 года. Она еще напишет книгу о своих приключениях "в лагерях" и будет строить перед либеральной молодёжью нового Солженицина.

В противоположном лагере считают, что сравнение говорит не в пользу Стрелкова.

Сергей Ауслендер

Классово свой, жаль его в тюрьме гноить долго. Может, еще пригодится

Гиркину, он же Стрелков, четыре года дали. Мы с другом-бизнесменом, будучи большими поклонниками его творчества и "аналитики", давно обсуждали, что в российском пропагандонском сегменте читать стало некого, как полковника закрыли, но надеялись, что просто попугать. Увы... И Татарского грохнули (пришлось от канала отписаться), тот по части аналитики был не очень, но слог! Несчастной девушке, которая принесла ему бомбу, отсыпали аж 27 лет, что является для российского "правосудия" абсолютным рекордом и совсем уже сталинским сроком.

Приговор Гиркину, который буквально что называл кремлевского фюрера "земляным червяком", на этом фоне вообще выглядит, как издевательство. 4 года — ни голове, ни жопе, как говорила моя бабушка. Именно, что с целью издевательства, не по чину, что называется. Хотя, классово свой, жаль его в тюрьме гноить долго. Может еще пригодится. Или поедет на СВО, кровью искупать.

Антон Геращенко

Этот приговор – смачная пощечина террористу Гиркину. Он своим "рассерженным патриотизмом" сколько лет будоражил Донбасс, получил пожизненное заключению по делу MH17, а от путина – всего жалких 4 года.

Разве такой "мелочью" украсишь биографию?

Александр Невзоров

По нынешним временам – 4 года общего режима -это просто поглаживание по головке. Оскорбительный срок. Столько дают школьникам, режиссеркам и древним старушкам. Никакого уважения к разжигателю Донбасса.

Забавно, то что "дело" слушалось, как "секретное".

Конечно, гиркин рассчитывал на нечто более солидное. Но…режим отказал ему в титуле "опасного врага" и просто, мимоходом вытер ноги о бывшего верного слугу.

Александр Плющев

4 года становятся эквивалентом мягкого приговора в России, эту роль раньше выполняло условное наказание.

Владимир Пастухов

Турбо-патриотический мавр сделал свое дело и теперь может уйти

Приговор Стрелкову – явный знак, что в Кремле смотрят и хорошо знают культовый фильм Копполы "Крестный отец". Правда, один из главных советов старшего дона Корлеоне сыну ("Держи своих друзей близко, а врагов еще ближе") в российской версии звучит несколько иначе: "Сажай своих врагов далеко, а друзей еще дальше".



Кремль применил практически все ранее использовавшиеся им технологии подавления идеологически чуждого ему либерального движения (разводки, посадки, ликвидации и так далее) для подавления идеологически родственного ему националистического движения, которое оказалось разгромленным буквально в считанные месяцы и находится сейчас в гораздо более жалком состоянии, чем презираемые турбо-патриотами либералы.



В целом, что касается лично Стрелкова, то приговор ему не так чтобы уж слишком суров, и с космическими сроками Навального или Кара-Мурзы несопоставим. Пока все выглядит так, как будто в Кремле решили просто утопить в океане использованную ступень политической ракеты-носителя, которая помогла загнать российское общество на самую высокую орбиту милитаристской истерики. Турбо-патриотический мавр сделал свое дело и теперь может уйти. Если он оказался "тормозным" и не понял намеков, то ему помогут.



Относительная мягкость репрессии, по всей видимости, связана с тем, что в Кремле не могут до конца решить – это была одноразовая или многоразовая ступень? Не придется ли ее при случае еще раз достать со дна морского, высушить и снова запустить в оборот? Ну, это дело будущего, а пока пусть полежит на дне, поостынет.

Впрочем, срок всегда может удлиниться.

Николай Подосокорский

Те, кто пишет, что "по нынешним временам это срок небольшой" не учитывают распространенную практику, согласно которой начальный срок вовсе не является окончательным.