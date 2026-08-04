Основатель ЧВК "Ястреб" Марущенко осуждён на 18 лет

Суд в Белгороде приговорил к 18 годам заключения основателя ЧВК "Ястреб" Алексея Марущенко. Его признали виновным по множеству уголовных статей: организация убийства, превышение полномочий с применением пыток, вымогательство, похищение людей, мошенничество, незаконный оборот оружия и нарушение неприкосновенности жилища. Свою вину Марущенко признал ещё на этапе следствия.

По делу ЧВК "Ястреб" проходят ещё четыре человека, их судит военный суд в Курске. Дело Марущенко было выделено в отдельное производство и передано в Белгород, поскольку тот признал вину и заключил лосудебное соглашение со следствием.

Марущенко основал ЧВК "Ястреб" в 2020 году, однако участия в боевых действиях она тогда не принимала. Подробности её участия в боях после начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года также неясны. Тем не менее установлено, что Марущенко вымогал крупные суммы денег - до 200 тысяч рублей, - у новобранцев, заключивших контракты с Минобороны, за то, чтобы он взял их служить в "Ястреб", а не в подразделения МО, что якобы будет безопаснее и принесет им больше денег. Таким образом он обманул 89 контрактников и получил около 8,8 млн рублей.

По показаниям свидетелей, любая критика командиров в "Ястребе" пресекалась с крайней жестокостью: четырёх рядовых, выразивших своё недовольство, вывезли в лес и несколько дней избивали и пытали, а рядовой Аджиев за отказ выполнить приказ был расстрелян.

Также Марущенко признан виновным в похищении и пытках "военкора" Романа Семёнова. Похитив Семёнова в Санкт-Петербурге, подчинённый Марущенко Иван Тимохов вывез его в Белгородскую область, где Семёнова после пыток поместили в гроб и зарыли в землю на 12 дней. В это время "Ястребы" вымогали у жены Семёнова 1 миллион рублей и угрожали убить его. 19 июня Тимохов был приговорён военным судом в Курске к пяти годам колонии строгого режима.

Кроме того, Марущенко признали вину в хищении пистолетов, автоматов, гранатометов и патронов из воинской части и последующей их перепродаже.

Прокуратура запрашивала для Марущенко 20 лет лишения свободы, суд назначил 18. Однако, как указывает "Коммерсантъ", Марущенко может избежать колонии, отправившись на войну в Украине: по сведениям газеты, он уже предъявил суду документы о своём зачислении в морскую пехоту Северного флота.