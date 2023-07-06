В Москве начался суд над основателем Group-IB Ильёй Сачковым

В Москве начался суд над основателем международной компании Group-IB российским предпринимателем Ильёй Сачковым. Его обвиняют в госизмене. На первом же заседании Сачков ещё раз отверг это обвинение, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на адвокатов подсудимого.

Илья Сачков был арестован в конце сентября 2021 года. По версии ФСБ, бизнесмен передавал иностранным спецслужбам некие сведения, составляющие государственную тайну, однако детали дела засекречены. Суд над Сачковым проходит в закрытом режиме - на него не пускают ни журналистов, ни родных обвиняемого.

Сам бизнесмен утверждает, что дело против него инициировано двумя сотрудниками ФСБ: бывшим руководителем Центра информационной безопасности спецслужбы Сергеем Михайловым и нынешним начальником Центра Олегом Кашенцовым.

В 2019 году Михайлов был осуждён на 22 года лишения свободы по обвинению в госизмене (по версии следствия, он передавал сведения о киберпреступниках западным спецслужбам). Сачков, который был одним из свидетелей обвинения на том процессе, утверждает, что Михайлов решил ему за это отомстить. Кашенцов же, по словам бизнесмена, неоднократно угрожал ему уголовным преследованием. "Это люди, которым моя профессиональная деятельность - борьба с киберпреступностью - сильно помешала", - заявляет Сачков.