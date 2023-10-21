Основатель проекта "Бессмертный барак" пропал в Твери после задержания

Основатель проекта о жертвах политических репрессий "Бессмертный барак" Андрей Шалаев пропал в Твери после задержания полицией.

19 октября Шалаев сообщил, что его задержали на вокзале в кафе, где он ждал поезда. По словам активиста, на него хотели составить протокол по административной статье о появлении в общественных местах в пьяном виде. Последний раз Шалаев выходил на связь вечером того же дня.

Днём 19 октября Шалаев показывал французским журналистам расстрельные полигоны в Твери.

В телеграме "Бессмертного барака" говорится, что местонахождения Шалаева неизвестно, его телефон недоступен.

"Все отделы полиции, ИВС, спецприемник, ФСБ, СК и прочие отвечают адвокату и отцу Андрея, что такого не доставляли. До медицинских учреждений дозвониться не удалось, ни один номер телефона не отвечает", — говорится в сообщении проекта.

Проект "Бессмертный барак" создан в 2015 году. Участники проекта собирают документы и свидетельства о политических репрессиях в СССР.

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