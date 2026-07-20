Основатель проекта Gulagu.net объявил его о закрытии

Российский, работавший в последние годы за рубежом правозащитный проект Gulagu.net прекращает свою работу, сообщил его основатель Владимир Осечкин. Он связал это с угрозой для работы сотрудников в России, а также давлением "со всех сторон".

"С учётом новых реалий и рисков мы вынужденно приостанавливаем деятельность правозащитного проекта Gulagu net. Мы не хотим генерировать новые и дополнительные риски ни тем, кто еще держится внутри периметра, ни тем, кто вынужденно покинул страну и за её пределами пытался хотя бы что-то делать", – говорится в публикации.

Проект был создан в 2011 году для помощи людям, пережившим пытки в российском заключении. Проект также публиковал доказательства пыток, насилия и нарушений внутри колоний, некоторые из них приводили к смертям заключенных. В ряде случаев в отношении сотрудников силовых структур, расследования о которых публиковал Gulagu.net, возбуждались уголовные дела в связи с пытками и другими нарушениями прав заключённых.

Сотрудники проекта сталкивались с давлением из-за своей работы. Например, неизвестные похищали одного из координаторов проекта, его сотрудникам регулярно угрожали, а основатель проекта Владимир Осечкин столкнулся с преследованием со стороны властей.

Осечкин с 2015 года живет за пределами России. В 2020 году суд в Москве заочно арестовал его по делу о мошенничестве, он был объявлен в розыск. В 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину против него возбудили уголовное дело о так называемых фейках об армии, а в феврале 2025 его заочно приговорили к восьми годам лишения свободы.

В январе 2023 года Минюст России внес Владимира Осечкина в список так называемых "иностранных агентов". В марте того же года Gulagu.net приостановил программу содействия в "эвакуации" из России раскаявшихся военнослужащих и других сотрудников силовых структур, так как один из тех, кому помогла программа, оказался, как утверждается, причастным к военным преступлениям в Украине.

Издание "Проект", которое расследовало деятельность Осечкина, утверждает, что основатель проекта приписывал себе некоторые эвакуации из России и зарабатывал деньги на помощи в получении политубежища. "Проект" также утверждает, что Осечкин публиковал непроверенную или сфабрикованную информацию. Сам Осечкин выводы расследования отвергает.