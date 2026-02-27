Основатель Readovka Костылев задержан по делу о мошенничестве

Основатель поддержавшего войну в Украине издания Readovka Алексей Костылев был задержан сотрудниками российских правоохранительных органов по делу о мошенничестве в особо крупном размере, следствие попросило арестовать его на два месяца. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники. Утверждается, что Костылев был задержан 25 февраля.

В телеграм-канале "Русская жизнь", которым сейчас руководит Костылев, говорится о том, что вечером этого дня Алексей Костылев был вызван на допрос и помещен в изолятор временного содержания. Суд по мере пресечения должен состояться в пятницу.

В канале отмечается, что Костылев "имеет орден "За заслуги перед Отечеством 2 степени"" (речь идёт о медали ордена "За заслуги перед Отечеством" - РС), множество раз был в зоне СВО, оказывал масштабную гуманитарную помощь российским военнослужащим и мирным жителям", а также внёс "огромный вклад" в "информационное освещение СВО, выиграв множество информационных битв" (СВО - "специальная военная операция" - официальное российское обозначение войны в Украине).

В телеграм-канале отмечается, что после ДТП в октябре 2024 года, в котором Костылев серьёзно пострадал, он стал инвалидом и нуждается в уходе. Проект просит не отправлять его в СИЗО.

Подробности дела о мошенничестве неизвестны. Холдинг Readovka, к которому Костылев сейчас не имеет отношения, заявил, что "уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью наших информационных ресурсов", а также что его руководство "оказывает максимальное содействие следственным органам в рамках расследования уголовного дела".

Издание Readovka было основано Костылевым в Смоленске в 2011 году, первоначально как паблик ВКонтакте. Идеологически стояло на националистических позициях. По ряду сообщений, к 2022 году фактически перешло под контроль структур Евгения Пригожина. Активно освещало войну в Украине, став одним из самых популярных провоенных телеграм-каналов. В 2025 году сообщалось о переходе издания под контроль близкого к Кремлю АНО "Диалог".