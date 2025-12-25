Обвинение запросило пять лет колонии издателю "Медузы" Галине Тимченко по делу о руководстве "нежелательной" организацией, сообщает "Медиазона".

Прокурор также попросила запретить Тимченко занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Об уголовном деле против Тимченко стало известно в конце мая 2025 года. Поводом стали ее интервью DW "о последствиях Невзлингейта" от 18 сентября 2024 года, интервью ТВ2 от 17 марта 2025 года, а также обращение к читателям "Медузы".

По версии следствия, Тимченко создала "Медузу", "испытывая ненависть и пренебрежение к государственному устройству страны" и "внутренней и внешней политике действующей власти", а после признания издания "нежелательной организацией" в январе 2023 года она решила продолжить ее деятельность.

В октябре Следственный комитет России сообщил о заочном аресте Тимченко. В России она объявлена в международный розыск.