Основательницу "Медузы" Галину Тимченко объявили в России в международный розыск

Следственный комитет России сообщил о заочном аресте основательницы издания "Медуза" Галины Тимченко. В России она объявлена в международный розыск, говорится в сообщении ведомства.

Медиаменеджер обвиняется в организации деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России. По этой статье ей грозит до шести лет лишения свободы. Она живёт за границей.

63-летняя Тимченко основала "Медузу" в 2014 году, после увольнения из-за цензуры из российского издания Lenta.ru, где она была главным редактором. Тогда с ней ушла большая часть журналистской команды.

В 2021 году российские власти признали "Медузу" иностранным агентом, а в 2023 — нежелательной организацией. Ряд журналистов издания обвинён в сотрудничестве с нежелательными организациями — в России это может стать поводом для уголовного преследования.

