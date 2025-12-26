Основательницу "Медузы" заочно приговорили к 5 годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил издателя "Медузы" Галину Тимченко к пяти годам лишения свободы по делу о руководстве "нежелательной" организацией. Ей также запретили занимать руководящие должности в течение пяти лет, сообщает "Медиазона".
Об уголовном деле против Тимченко стало известно в конце мая 2025 года. Поводом стали ее интервью DW "о последствиях Невзлингейта" от 18 сентября 2024 года, интервью ТВ2 от 17 марта 2025 года, а также обращение к читателям "Медузы".
По версии следствия, Тимченко создала "Медузу", "испытывая ненависть и пренебрежение к государственному устройству страны" и "внутренней и внешней политике действующей власти", а после признания издания "нежелательной организацией" в январе 2023 года она решила продолжить ее деятельность.
- Галина Тимченко основала "Медузу" в 2014 году после увольнения из-за цензуры из российского издания Lenta.ru, где она была главным редактором. Тогда с ней ушла большая часть журналистской команды.
- В 2021 году российские власти признали "Медузу" "иностранным агентом", а в 2023 – "нежелательной" организацией. Ряд журналистов издания обвинён в сотрудничестве с "нежелательными" организациями – в России это может стать поводом для уголовного преследования.