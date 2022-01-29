Останкино разжигает: искусство сеять ненависть | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Информационная война – главное оружие Москвы для поддержания высокого градуса напряжения между Кремлем и западом. Как «телекиллеры» федеральных телеканалов промывают мозги населению России и готовят граждан к войне с Украиной

• Американцы ответили Путину письменно. НАТО не отказывается от идеи движения на восток. Какой будет реакция Кремля на ответы США по европейской безопасности?

• Киев готовится к войне с Россией и получает летальное оружие от западных партнеров

• Кремль объявил Алексея Навального и его соратников террористами. Байки Сергея Лаврова об отравлении российского политика в Сибири, вывезенного специальным бортом в Германию. Министр иностранных дел не верит в попытку убийства Навального «Новичком» и требует доказательств от ОЗХО

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с украинским журналистом Романом Цымбалюком, корреспонденткой издания Крым.Реалии Анной Андриевской и старшим научным сотрудником Института США и Канады – Александрой Филиппенко.