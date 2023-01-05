"Остановите безумие". В Новосибирске прошёл антивоенный пикет

В Новосибирске активист Ярослав Мухортиков 5 января вышел на центральную площадь Ленина с плакатом "Нет войне. Остановите это безумие". На него составили протокол по административной статье о дискредитации армии России, - сообщает Сибирь.Реалии.

"Гибнет очень много людей с обеих сторон. Со стороны Украины гибнут защитники своей земли, а со стороны России гибнут люди, одурманенные российской пропагандой. Очень страшно осознавать, куда катится наша страна, продолжая кровопролитную войну, — прокомментировал Сибирь.Реалии свою акцию Мухортиков. — Своим пикетом я хотел бы сказать людям, что как бы обычный россиянин ни пытался отсидеться и делать вид, что его это не коснётся — коснётся всех. Хватит сидеть и трястись от страха".

31 декабря 2022 года Кирилл Мухортиков провёл одиночный пикет в центре Новосибирска с плакатом "Мое мнение ≠ не преступление".

2 января 2023 года на ту же площадь Ленина вышла художница Юлия Гаврилова с плакатом "Нет войне. Хватит бессмысленных смертей". Перед этим она нарисовала "антивоенных бабочек" и расклеила их по городу. На пикете Гаврилову практически сразу задержали и вскоре увезли в ОВД, откуда выпустили через несколько часов с протоколом по статье о дискредитации армии. Подробности о её акции - в материале Сибирь.Реалии.