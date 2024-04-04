"Оставил убитых в лесополосе". Расстрел мирных жителей военным РФ

Российский военный Батраз Сланов осенью 2022 года в оккупированном селе Новомихайловка Бердянского района Запорожской области, предположительно, расстрелял двух безоружных гражданских – 32-летнего Николая Хомникова и 40-летнего Сергея Голубенко. А после этого попытался изнасиловать женщину, связанную родственными узами с обоими мужчинами. Телеканал Настоящее Время узнал подробности этого преступления из личных переписок российского генерал-майора, начальника штаба 58-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ Сергея Медведева. Журналисты идентифицировали предполагаемого убийцу и восстановили ход событий.

"Нехороший инцидент"

Одна из украинских спецслужб передала Настоящему Времени доступ к телеграм-мессенджеру российского генерала Сергея Медведева. Ему 45 лет, он начальник штаба 58-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Его позывной – "Ермак". В переписках много личного (например, общение не только с женой, но и с двумя любовницами), много рабочего (Медведев пересылал в открытом мессенджере координаты попаданий снарядов). Журналисты Настоящего Времени установили подлинность этой переписки и решили частично опубликовать ее как доказательство военного преступления.

25 ноября 2022 года генерал Сергей Медведев отправил голосовое сообщение своему замполиту Виталию Шопаге: "Срочно надо в 03-е хозяйство. Там нехороший инцидент произошел. Тебе надо срочно разобраться по нему и доложить. Я – "Ермак". Как понял меня?". "Да, понял", – отвечает Шопага.

На следующий день замполит прислал генералу Медведеву документ под названием "Справка-доклад об убийстве двух гражданских лиц военнослужащими 503 мсп".

Описанные в этом документе события происходили в небольшом селе Новомихайловка, это Бердянский район Запорожской области. Село было оккупировано буквально в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.

Согласно докладу Шопаги, 18 ноября 2022 года российский военный, рядовой, водитель Батраз Сланов вместе с несколькими сослуживцами поехали домой к местным жителям, которых считали корректировщиками. "С целью проверки информации по корректировщикам, которые сдают расположение подразделений ВС РФ", – указано в документе. Допросили, однако уехали ни с чем. Четыре дня спустя военные выпивали. В докладе даже сообщается, что именно российские военные пили – "пять литров домашнего вина". Пьяный Сланов вспомнил о том допросе и решил повторить его "с пристрастием".

"Прибыв к месту проживания предполагаемых корректировщиков, в доме оказался брат гражданки Осколковой С.В., которая, по их мнению, была женой корректировщика. Спросив, где сожитель сестры, брат ответил, что у себя дома, забрав мужчину, Сланов Б.В. поехал на адрес проживания сестры, где он попросил вызвать зятя, а когда он вышел, посадив его в машину, повез их в лесополосу в районе н.п. Новомихайловка, где в последующем Сланов Б.В. обоих застрелил выстрелом в голову за отказ сознаваться", – отмечается в докладе.

Из "справки-доклада" журналисты Настоящего Времени узнали, что на расстреле двух гражданских предполагаемый убийца не остановился. Вернувшись в село, он забрал женщину, которая была женой одного убитого и сестрой другого.

"В процессе поездки двое мужчин, одетых в военную форму, разговаривали с ней и требовали от нее признания, что она информатор и они сливали информацию о местоположении войск ВС РФ. В дальнейшем водитель автомобиля свернул с дороги, остановился, оголил свои половые органы и сказал: "Соси". Она отказалась, а водитель почти сразу уснул за рулем. После этого она сбежала из автомобиля", – отмечается в "справке-докладе".

"Обычные сельские мужики"

Больше подробностей об этом убийстве Настоящему Времени рассказала Людмила Веремий, замглавы Черниговского поселкового совета, куда и входит это село. Из оккупации женщина выехала, но поддерживает связь с местными. По ее словам, тела убитых нашли в посадке около села со связанными руками, расстреляны они были в голову.

"Местные рассказывали, что между парнями и именно этим военнослужащим возник конфликт. Его причина неизвестна, но там (на оккупированных территориях – ред.) конфликт может возникнуть на какой угодно почве. Потому что россияне ненавидят нас и все, что с нами связано", – отмечает Людмила Веремий. Убитых она описывает как "обычных сельских мужиков". Корректировкой огня не занимались, говорит Веремий.

О том, что убитые никак не были связаны с украинскими силовиками, рассказывает и прокурор Никита Ковалевский. В Запорожской областной прокуратуре он руководит отделом, который расследует военные преступления. По факту убийства Хомникова и Голубенко в его отделе есть уголовное дело. Расследовать его сложно, говорит прокурор, поскольку события происходили на оккупированной ныне территории, куда попасть украинским следователям невозможно.

"Следствием установлено, что военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации похитил из собственного домовладения двух гражданских лиц и с применением автоматического огнестрельного оружия убил этих двух жителей села Новомихайловка Бердянского района Запорожской области. И оставил убитых в лесополосе", – описывает Никита Ковалевский материалы этого уголовного дела.

Кто такой Батраз Сланов?

Журналисты Настоящего Времени выяснили, что Батраз Владимирович Сланов родился 10 февраля 1990 года в селе Чермен Пригородного района Северной Осетии. Нам удалось получить доступ к базе оперативного учета российского МВД, где собрана информация о судимостях россиян. Источник, который имеет доступ к этой базе, пожелал остаться анонимным из соображений безопасности. В этой базе журналисты обнаружили, что Батраз Сланов был многократно осужден. На нем две кражи и несколько ДТП с пострадавшими в пьяном виде. Среди приговоров есть и реальные сроки. Последний приговор был вынесен за два дня до полномасштабного вторжения России в Украину – год колонии строгого режима с лишением права вождения на четыре года. Но уже спустя несколько месяцев после этого приговора Батраз Сланов оказывается в рядах российской армии. И, несмотря на многочисленные приговоры за вождение в пьяном виде и ДТП, его взяли водителем. Служил Батраз Сланов в подразделении "Шторм", куда берут заключенных и нарушителей приказа.

И последнее упоминание о Сланове в базе оперативного учета российского МВД – "за убийство двух гражданских задержан военным следствием, арестован 16.01.2023 по пункту А части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации" – это "убийство двух или более лиц".

Убийства российскими военными гражданских на оккупированных территориях – явление распространенное, утверждает замглавы Черниговского поселкового совета Людмила Веремий: "Нам известны несколько случаев. Например, одного из жителей той же Новомихайловки расстреляли во время движения по селу, мотивировав тем, что он передвигался во время комендантского часа. Известно еще о гибели двух жителей нашей громады, которых забирали в плен в подвалы, а потом якобы отпустили, но их тела утром нашли в поле. Они тоже были с простреленными головами".

"На самом деле, я думаю, что после деоккупации о таких случаях нам будет еще больше известно", – резюмирует Людмила Веремий.

За два года оккупации в прокуратуре Запорожской области зафиксировано 45 случаев убийств гражданских, говорит прокурор Никита Ковалевский. "Это все квалифицируется как нарушение законов и обычаев ведения войны. Но в классическом понимании – это все равно умышленное убийство. Но при особых условиях. В этой цифре "45" есть не только расстрелы из разных видов оружия. Например, есть факт переезда на тяжелой технике автомобилей гражданских лиц", – рассказывает прокурор.

Как эти все убийства объясняет генерал Сергей Медведев, журналисты Настоящего Времени попробовали спросить у него самого. Отправили сообщение ему на мобильный телефон. А чтобы убедиться, что он получил наши вопросы, написали также его жене и замполиту Шопаге. Ответил только последний. Коротко: "Вы ошиблись". А когда журналисты переслали ему фрагмент разговора аудиосообщениями между ним и генералом Медведевым, Шопага удалился из ватсапа.

При участии расследовательского проекта "Система".