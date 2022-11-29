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Осудившего войну ветерана-афганца обвинили в оправдании терроризма 

Владимир Тимофеев 

В Иркутске по обвинениям в дискредитации действий российской армии и оправдании терроризма задержан ветеран афганской и чеченской войн Владимир Тимофеев, сообщают Сибирь.Реалии.

Тимофеев помещён в изолятор временного содержания. 30 ноября суд изберёт для него меру пресечения. Отмечается, что в связи с уголовным делом по террористической статье ветерану уже заблокировали банковские счета.

Суть обвинений, выдвинутых против Тимофеева, не раскрывается. Известно, что он выступал против войны в Украине. Так, в первые дни вторжения российских войск Тимофеев написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте": "Амбиции Путина и диктатура, всевластие и глупость привели гигантскую страну к пропасти и экономическому краху, нищете и бедности, позору и изгнанию отовсюду. К крови. Страна-агрессор, страна-изгой. Зачем? Почему? Для чего? Кремлевский старец и сам уже не знает. Его ждёт бесславие, мировое осуждение и логичный трибунал".

Позже страницу Тимофеева заблокировали по требованию Генпрокуратуры РФ.

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