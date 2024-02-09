Осужденному по делу "Сети" запросили 25 лет по делу об убийстве

Сторона обвинения запросила 25 лет лишения свободы осужденному по делу "Сети" Максиму Иванкину, которого обвиняют в двойном убийстве под Рязанью. Об этом сообщает SOTA.
Помимо основного наказания прокурор также попросил назначить подсудимому два года ограничения свободы. Иванкин отказался от последнего слова, приговор будет вынесен 12 февраля.
10 января присяжные в Рязанском областном суде единогласно признали Иванкина виновным в убийстве двух человек – Екатерины Левченко и Артема Дорофеева.
Согласно вердикту присяжных, Иванкин не заслуживает снисхождения. Он не признал вину и ранее заявлял, что дал признательные показания под пытками.
По версии следствия, в апреле 2017 года Иванкин и его приятель Алексей Полтавец убили 19-летнюю Екатерину Левченко и 21-летнего Артема Дорофеева после того, как они вчетвером бежали из Пензы, опасаясь преследования за распространение наркотиков. Обвинение считает мотивом преступления опасения, что Дорофеев и Левченко расскажут о незаконной деятельности своих знакомых.
- В феврале 2020 года "Медуза" опубликовала материал, в котором говорилось о возможной причастности к исчезновению и убийству Левченко и Дорофеева нескольких осуждённых по так называемому делу "Сети" – а именно Максима Иванкина, Михаила Кулькова и Дмитрия Пчелинцева. Об этом рассказывал их знакомый Алексей Полтавец, который, по его собственному признанию, лично убил Дорофеева.
- Труп Дорофеева ещё в 2017 году нашли в лесу под Рязанью с признаками насильственной смерти. Останки Левченко нашли в марте 2020 года – после того как её родители обратились в прокуратуру с просьбой инициировать "предварительное расследование" смерти дочери и проверить информацию "Медузы". В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве Левченко. Вскоре СК объединил дела об убийстве Левченко и Дорофеева.
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