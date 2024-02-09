Осужденному по делу "Сети" запросили 25 лет по делу об убийстве

Сторона обвинения запросила 25 лет лишения свободы осужденному по делу "Сети" Максиму Иванкину, которого обвиняют в двойном убийстве под Рязанью. Об этом сообщает SOTA.

Помимо основного наказания прокурор также попросил назначить подсудимому два года ограничения свободы. Иванкин отказался от последнего слова, приговор будет вынесен 12 февраля.

10 января присяжные в Рязанском областном суде единогласно признали Иванкина виновным в убийстве двух человек – Екатерины Левченко и Артема Дорофеева.

Согласно вердикту присяжных, Иванкин не заслуживает снисхождения. Он не признал вину и ранее заявлял, что дал признательные показания под пытками.

По версии следствия, в апреле 2017 года Иванкин и его приятель Алексей Полтавец убили 19-летнюю Екатерину Левченко и 21-летнего Артема Дорофеева после того, как они вчетвером бежали из Пензы, опасаясь преследования за распространение наркотиков. Обвинение считает мотивом преступления опасения, что Дорофеев и Левченко расскажут о незаконной деятельности своих знакомых.