Осуждённым за пытки оренбургским полицейским сократили сроки

Оренбургский областной суд сократил на два месяца срок содержания в колонии общего режима бывшим полицейским Сергею Павлову и Ринату Арсламбаеву, сообщает "Комитет против пыток" со ссылкой на юриста Альбину Мударисову.
Полицейские были осуждены за пытки задержанных.
Им также сократили время запрета на работу на государственных должностях. Суд апелляционной инстанции исключил из приговора пункт о применении спецсредств.
При вынесении решения судебная коллегия учла, что у Павлова находятся на иждивении маленький ребенок, беременная жена и мать с инвалидностью, а у Арсламбаева — мать с тяжелым заболеванием. Учли также ведомственные награды.
- В июне прошлого года Саракташский районный суд Оренбургской области установил, что в ночь на 11 августа 2019 года полицейский Сергей Павлов бил задержанных по подозрению в краже Романа Чиквиладзе и Валико Байгулова током в область паха. Его коллега Ринат Арсламбаев держал стул, к которому были привязаны потерпевшие. Братья утверждали, что не брали денег, но после пыток Роман взял вину на себя — только после этого задержанных отпустили.
- Полицейских признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Павлова приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, Арсламбаева — к двум. В декабре 2021 года Оренбургский областной суд начал рассмотрение апелляционной жалобы.
- Сотрудники правоохранительных органов, привлекаемые к уголовной ответственности за пытки и избиения заключённых, нередко получают условные сроки или небольшие сроки реального лишения свободы.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.