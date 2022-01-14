Осуждённым за пытки оренбургским полицейским сократили сроки

Оренбургский областной суд сократил на два месяца срок содержания в колонии общего режима бывшим полицейским Сергею Павлову и Ринату Арсламбаеву, сообщает "Комитет против пыток" со ссылкой на юриста Альбину Мударисову.

Полицейские были осуждены за пытки задержанных.

Им также сократили время запрета на работу на государственных должностях. Суд апелляционной инстанции исключил из приговора пункт о применении спецсредств.

При вынесении решения судебная коллегия учла, что у Павлова находятся на иждивении маленький ребенок, беременная жена и мать с инвалидностью, а у Арсламбаева — мать с тяжелым заболеванием. Учли также ведомственные награды.