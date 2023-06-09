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Осужденный по делу "Нового величия" Вячеслав Крюков покинул Россию

Вячеслав Крюков в зале суда, 27 мая 2019 года

Осужденный по делу "Нового величия" Вячеслав Крюков, который освободился из колонии в октябре 2022 года, уехал из России. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

После отбытия срока Крюкову запретили публиковать материалы в Интернете, а также наложили на него ограничение свободы и административный надзор на 8 лет.

"Я просто не мог молчать и бездействовать, видя, какой беспредел сейчас творится на моей Родине. В России я был полностью скован по рукам и ногам, и соответственно, не мог ничего сделать полезного для развития своей страны, потому что, в лучшем случае, очень быстро бы оказался за решеткой", – написал Крюков.

  • Вячеслава Крюкова приговорили к шести годам лишения свободы в августе 2020 года. Он провел в колонии больше двух лет, до этого он столько же находился в московском СИЗО. На момент ареста в марте 2018 года Крюкову было 19 лет.
  • Уголовное дело в отношении "Нового величия" возбудили в марте 2018 года. По версии следствия, семеро молодых людей, младшей из которых было 19 лет, а старшему – 33 года, создали экстремистское сообщество и готовили государственный переворот. Адвокаты подсудимых доказывали, что уголовное дело – результат провокации сотрудников правоохранительных органов, а самого сообщества "Новое величие" никогда не существовало.

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