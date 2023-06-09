Осужденный по делу "Нового величия" Вячеслав Крюков покинул Россию

Осужденный по делу "Нового величия" Вячеслав Крюков, который освободился из колонии в октябре 2022 года, уехал из России. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

После отбытия срока Крюкову запретили публиковать материалы в Интернете, а также наложили на него ограничение свободы и административный надзор на 8 лет.

"Я просто не мог молчать и бездействовать, видя, какой беспредел сейчас творится на моей Родине. В России я был полностью скован по рукам и ногам, и соответственно, не мог ничего сделать полезного для развития своей страны, потому что, в лучшем случае, очень быстро бы оказался за решеткой", – написал Крюков.