Осуждённый за расследования журналист из ХМАО ушел на войну

Журналист из Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Шмонин, осуждённый в 2021 году на восемь лет колонии после серии расследований о коррупции местных депутатов и хищениях нефти, ушел на войну против Украины. В разговоре с Сибирь.Реалии он заявил, что "никогда не был в оппозиции".

Шмонин заключил контракт с одной из ЧВК Министерства обороны России ещё весной прошлого года, через некоторое время он получил осколочное ранение и отправился в госпиталь.

"В первую очередь я всегда был патриотом это главный и основной мотив, во-вторых очень азартная игра где ставка моя жизнь. Это от журналистики", – пояснил причины участия в войне Шмонин.

Журналист был известен критикой властей Югры, окружных руководителей МВД и ФСБ. Шмонин является создателем портала "Чиновник.ру" и "Общественного телевидения Югры", где выходили материалы о хищениях нефти с участием столичных офицеров ФСБ, а также о коррупции в рядах чиновников. Многие материалы были посвящены губернатору Наталье Комаровой.

В 2019-м Шмонину предъявили обвинения по 13 эпизодам по статьям о клевете, вымогательству и распространению порнографии. Приговор вынесли только по двум. Первое о вымогательстве у депутата Думы Нефтеюганска Евгения Вострикова. По версии следствия Шмонин требовал от него деньги за непубликацию фильма "Кровавый депутат" о том, что Востриков в 1990-е якобы торговал наркотиками, застрелил одного брата, отравил другого, избивал жену и детей, которые сбежали от него за границу, причем вся эта информация публиковалась на ресурсах Шмонина в течение четырёх лет до выхода фильма.

Второе обвинение было по статье о распространение порнографии. Шмонина обвинили в том, что он опубликовал видео, на котором депутат Думы Нижневартовска занимается сексом с другим мужчиной. По словам Шмонина, видео – это результат оперативной работы, он его получил от помощника губернатора, но в интернет не выкладывал.