Ещё 7 человек осуждены по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Ставропольский краевой суд вынес очередной приговор по делу об антиизраильских беспорядках в аэропорту Махачкалы осенью 2023 года. Семь человек приговорены к длительным срокам заключения.

Как сообщает Кавказ.Реалии, обвиняемые Микаил Разаков, Джамал Ибавов, Башир Магомедов, Ильяс Насуев, Камил Ибрагимхалилов, Руслан Муртазалиев и Арслан Магомедов приговорены к лишению свободы на сроки от 14 до 15 лет с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а оставшихся сроков – в колонии строгого режима. Кроме того, каждому из них назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

Жителей Дагестана признали виновными по статьям об участии в массовых беспорядках с применением насилия и сопротивлением представителям власти, нарушении транспортной безопасности группой лиц по предварительному сговору и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В чём конкретно, согласно решению суда, заключается вина каждого из осужденных, неизвестно. Речь идёт об одном из самых суровых приговоров по этому делу, по которому уже осуждены 130 человек, подавляющее большинство из них - к реальным срокам.

По данным Следственного комитета России, всего по делу проходят 142 человека, ещё семеро находятся в розыске. Все процессы проходят за пределами Дагестана – в судах Ставропольского и Краснодарского краёв. Правозащитники критикуют следствие, заявляя, что среди обвиняемых и осуждённых могут быть люди, не участвовавшие в беспорядках.