Осуждённая по делу о "фейках" активистка получила премию Немцова

Барнаульская журналистка и активистка Мария Пономаренко, осуждённая по делу о так называемых фейках об армии и находящаяся в колонии, стала лауреатом ежегодной премии Бориса Немцова "за смелость в отстаивании демократических прав и свобод", сообщила "Медиазона".
Помимо Пономаренко, премию Немцова получили Никита Тушканов из Коми, Михаил Симонов из Воронежа, Максим Лыпкань из Москвы и Владимир Румянцев из Вологоды. Все они подверглись уголовному преследованию за свою антивоенную позицию, – сообщает Сибирь.Реалии.
"Если выразить одним словом, что объединяет этих людей, то это "совесть". И второе слово, конечно, "мужество", – приводит слова дочери Бориса Немцова Жанны Немцовой "Медиазона".
- В феврале Ленинский районный суд Барнаула приговорил Пономаренко к шести годам колонии по уголовному делу о "фейках" об армии РФ за публикации в телеграме о бомбардировке драматического театра в Мариуполе, где укрывались мирные жители. С мая активистка находится в красноярской колонии ИК-22, где, по ее словам, ей не оказывают медицинскую помощь – Пономаренко жалуется на боли в спине.
- С 2016 года фонд Бориса Немцова вручает одноименную премию. С момента учреждения ее лауреатами становились граждане России – политики и гражданские активисты – столкнувшиеся с преследованием со стороны властей. В прошлом году премию вручили президенту Украины Владимиру Зеленскому — за борьбу с российской военной агрессией.
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