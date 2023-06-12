Осуждённая по делу о "фейках" активистка получила премию Немцова

Барнаульская журналистка и активистка Мария Пономаренко, осуждённая по делу о так называемых фейках об армии и находящаяся в колонии, стала лауреатом ежегодной премии Бориса Немцова "за смелость в отстаивании демократических прав и свобод", сообщила "Медиазона".

Помимо Пономаренко, премию Немцова получили Никита Тушканов из Коми, Михаил Симонов из Воронежа, Максим Лыпкань из Москвы и Владимир Румянцев из Вологоды. Все они подверглись уголовному преследованию за свою антивоенную позицию, – сообщает Сибирь.Реалии.

"Если выразить одним словом, что объединяет этих людей, то это "совесть". И второе слово, конечно, "мужество", – приводит слова дочери Бориса Немцова Жанны Немцовой "Медиазона".