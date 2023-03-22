Осуждённая в Крыму бывшая медсестра Данилович объявила сухую голодовку

Медсестра и гражданская журналистка Ирина Данилович, осуждённая российским судом в аннексированном Крыму к семи годам голонии по обвинению в изготовлении взрывного устройства, объявила сухую голодовку. Она утверждает, что в СИЗО ей не оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщают Крым.Реалии.



Данилович опубликовала заявление, в котором сообщила, что собирается не принимать пищу и не пить до того момента, пока ей не обеспечат "нормальное медицинское лечение, или до своей смерти". Она утверждает, что перенесла в СИЗО микроинсульт, а также имеет проблемы со слухом. По словам Данилович, она не может на протяжении четырёх месяцев добиться медицинской помощи.

"Она очень жалуется на страшные головные боли, преследующие ее на протяжении последних пяти месяцев ее содержания в СИЗО… За все прошедшие почти пять месяцев она не смогла достучаться к медикам СИЗО с просьбой оказать помощь… По факту вот уже пять месяцев по отношению к ней ведется самая страшная пытка, пытка болью", – сказал журналистам отец заключённой Бронислав Данилович.

Данилович работала медсестрой и участвовала в профсоюзном движении медиков. После того как в Феодосии местная организация "Альянса врачей" потребовала обещанные "ковидные" выплаты, Ирину и ее коллег уволили. Тогда она продолжила освещать проблемы крымского здравоохранения как гражданская журналистка.

Журналистку задержали в апреле 2022 года. ФСБ обвинила Ирину Данилович в изготовлении взрывного устройства с медицинскими иголками. Приговор Данилович вынесли в декабре 2022 года - по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Она свою вину отрицает. Выступая в суде с последним словом, журналистка отметила, что является не первой, к кому ФСБ России применяет "грязные методы фальсификаций".