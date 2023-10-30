Несколько российских политиков, осуждённых на реальные сроки лишения свободы, 30 октября, как анонсировалось ранее, проводят однодневную голодовку в поддержку Дня политического заключённого.

Акция была предложена в начале месяца Алексеем Навальным. Кроме него, текст подписали Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Лилия Чанышева, Даниэль Холодный и Вадим Останин. Кроме того, к акции присоединился Михаил Кригер, следует из его письма, имеющегося в распоряжении редакции Радио Свобода. Всех их правозащитники признали политзаключёнными.

Несколько независимых СМИ и журналистов 30 октября разместили заставку с напоминанием о дне политических заключённых в своих каналах в социальных сетях, в том числе, в ютьюбе.

По подсчётам правозащитного общества "Мемориал", в России сейчас более 600 человек преследуются из-за политических взглядов или религиозных убеждений. С начала 2014 года количество выросло в 15 раз, с 40 человек, следует из подсчётов организации. При этом в организации признают, что в их мониторинг могли не попасть сотни людей.

На момент публикации новости неизвестно, всем ли политикам из списка подписавшихся под предложением Навального удалось сегодня отказаться от приёма пищи. Сотрудники российских колоний обычно стараются предотвратить или прекратить такие акции. Во время СССР отказ от пищи 30 октября мог караться в тюрьмах помещением в штрафной изолятор или карцер.