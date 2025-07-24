Осуждённый генерал Попов получил орден от Балицкого

Глава российской администрации Запорожской области, об аннексии которой заявила Россия, Евгений Балицкий распорядился наградить осуждённого российским судом бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова орденом "За заслуги перед Запорожской областью" І степени.

Об этом Балицкий написал в четверг в соцсетях. Кроме Попова, награждены ещё трое командиров, чьи подразделения, как сообщается, участвовали в отражении наступления ВСУ на запорожском направлении летом 2023 года. Чиновник также опубликовал фотографии всех четырёх генералов, включая Попова, и отметил, что в Мелитополе на бывшей улице Коммунаров, переименованной в честь 58 армии, которой командовал Попов, "будет установлен барельеф в честь великого подвига военнослужащих".

Попов при этом в апреле 2025 года был осуждён Тамбовским гарнизонным военным судом к пяти годам колонии общего режима и лишён воинского звания. Его признали виновным в хищении в 2023 году металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Вину он не признал. Балицкий приговор не комментировал.

Аресту генерала в 2024 году предшествовала его опала - в июле 2023 года Попов в обращении к своим бойцам заявил, что его отстранили от должности командующего армией из-за критики с его стороны решений руководства Минобороны и Генштаба.

Награду от имени Попова, как пишет "Коммерсант", получил в Москве в так называемом представительстве Запорожской области адвокат осуждённого генерала Сергей Буйновский. Он сообщил, что Попов выразил надежду в ближайшее время вновь отправиться на войну. Ранее, ещё до приговора, генерал просил дать ему возможность вернуться на фронт, однако ему было, как заявил тогда адвокат, отказано в отправке в зону боевых действий.

Сообщение Балицкого о награде для Попова опубликовано за сутки до рассмотрения апелляционной жалобы генерала на приговор. Её 25 июля рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд в Москве.