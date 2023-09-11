Осуждённый координатор "Сибири правовой" сообщил о пытках шокером

Координатор правозащитного проекта "Сибирь правовая" Дмитрий Камынин сообщил о жестоком обращении с ним в кемеровском следственном изоляторе №1. Его письмо с пометкой "обращение для публикации" есть в распоряжении редакции Сибирь.Реалии.

По словам Камынина, новый дежурный помощник начальника изолятора по фамилии Алюськин неоднократно распоряжался, чтобы осуждённого правозащитника затаскивали в камеру волоком по полу, а также били электрошокером. Причиной как минимум в одном из случаев стал отказ Камынина сдавать сотрудникам СИЗО юридическую литературу перед водворением в камеру.

"Один раз Алюськин лично пытался порвать мне рот за то, что я начал просить журнал для жалоб, заявлений и предложений", - пишет Дмитрий Камынин.

Мать Дмитрия Камынина рассказала редакции Сибирь.Реалии, что сотрудники ФСИН отказываются принимать посылку для её сына в связи с тем, что он на суде. Сейчас у правозащитника идёт апелляция на вынесенный ему летом приговор. По словам матери, в суд Камынина возят уже больше трёх месяцев, и всё это время он не получает передачи и посылки. Комментариями ФСИН редакция не располагает.

Дело Камынина и Тараненко

7 июня Кировский районный суд Кемерова приговорил Дмитрия Камынина к 18 годам колонии строгого режима. Его судили по делу о распространении наркотиков и вымогательстве.

Неделей ранее тот же суд приговорил второго координатора проекта "Сибирь правовая" Владимира Тараненко к условному сроку по делу о вымогательстве. Источник Сибирь.Реалии сообщал, что Тараненко признал вину под давлением.

Камынин и Тараненко были арестованы в феврале 2020 года. С тех пор они находились в СИЗО-1 Кемерова, значительную часть проведённого в изоляторе времени они сидели в карцерах по надуманным, по словам их родственников, причинам. Оба жаловались на невыносимые условия содержания, Камынин в знак протеста два месяца держал голодовку.

Правозащитники считают уголовное преследование местью за профессиональную деятельность. Тараненко и Камынин в "Сибири Правовой" помогали тем, кто выходил из тюрьмы и сообщали о нарушениях прав арестантов журналистам.