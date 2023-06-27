Осуждённый на 17 лет лишения свободы по обвинению в убийстве с особой жестокостью житель Кемерова Владислав Канюс не отсидел в колонии и года: он был освобождён, поскольку согласился принять участие в войне с Украиной, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на правозащитницу Алёну Попову и родственников жертвы преступления.

В январе 2020 года Канюс убил 23-летнюю Веру Пехтелеву, с которой ранее был в отношениях, когда та пришла к нему в квартиру забрать вещи. Судмедэкспертиза насчитала на теле девушки больше 50 следов повреждений, в их числе - сломанные кости, резаные раны, следы от удушения и кровоподтёки. При этом соседи Канюса, слыша, как он избивает жертву, семь раз звонили в полицию, но на вызовы никто так и не приехал.

В июле прошлого года суд приговорил Канюса к 17 годам колонии строгого режима, однако недавно мать Пехтелевой увидела в соцсетях его фотографию в военной форме и с оружием в руках в составе боевой группы на территории Украины. После этого семья убитой обратилась с запросом во ФСИН. Там сообщили, что 28 апреля 2023 года осуждённый "убыл в распоряжение ГУФСИН по Ростовской области". На дальнейшие запросы родных Пехтелевой о местонахождении Канюса ведомство не ответило.

Правозащитница Алёна Попова предполагает, что если Канюс выживет на войне, то его помилуют. Родные Пехтелевой опасаются, что он попытается им отомстить.