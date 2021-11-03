Осуждённый по "ростовскому делу" Ян Сидоров вышел на свободу

Осужденный по «ростовскому делу» активист Ян Сидоров вышел из колонии в Ульяновской области, где отбывал четырёхлетний срок. Об этом сообщает корреспондент "Идель.Реалий".

Накануне колония отозвала иск о назначении административного надзора Сидорову как злостному нарушителю порядка (ему вписали 250 нарушений за первый год отбывания наказания). Это стало возможным благодаря тому, что защитники активиста успешно обжаловали назначение ему строгих условий содержания.

В 2019 году Сидоров и другой обвиняемый по "ростовскому делу" Владислав Мордасов были приговорены почти к семи годам колонии. Их обвинили в покушении на организацию массовых беспорядков. Позже Верховный суд снизил сроки до четырёх лет.

По версии следствия, Мордасов создал в телеграме чат, посвящённый 5 ноября 2017 года. На этот день политик Вячеслав Мальцев, лидер движения "Артподготовка" (признана экстремистской, её деятельность в России запрещена)​, назначил так называемую революцию. Мордасов и Сидоров в этот день вышли к областному правительству с плакатами "Верните землю ростовским погорельцам" и "Правительство в отставку". Их задержали и обвинили в подготовке силового захвата здания правительства, что они отрицали. Несколько свидетелей сказали в суде, что их заставили подписать показания под давлением или пытками. Обвиняемые также жаловались на пытки.​

В феврале этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил Яну Сидорову 2700 евро компенсации за длительное содержание в СИЗО во время следствия. Он провёл под стражей 22 месяца и 25 дней.

Amnesty International признала Яна Сидорова и Владислава Мордасова узниками совести, а правозащитный центр "Мемориал" (организация внесена в реестр "иностранных агентов ") — политзаключенными.