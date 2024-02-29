Осуждённый в Нидерландах игрок "Спартака" задержан в ОАЭ

Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес 29 февраля задержан в Объединённых Арабских Эмиратах при попытке вылететь в Россию вместе с командой. Ему может грозить экстрадиция в Нидерланды. 32-летний футболист в феврале заочно приговорён судом в Амстердаме к шести годам колонии по делу о контрабанде в Европу более 1300 килограммов кокаина.

Как пишет "База", футболиста задержали на погранконтроле и отвели в полицию. В клубе ситуацию назвали "непростой", не став раскрывать подробности, передаёт издание SHOT. Издание Sports.ru отмечает, что между ОАЭ и Нидерландами действует договор об экстрадиции преступников. Редакция, ссылаясь на пресс-секретаря суда в Амстердаме, передаёт, что спортсмен был объявлен в международный розыск. Официально о связи задержания с уголовным делом не сообщали.

Промес — бывший игрок сборной Нидерландов, один из лучших легионеров в истории Российской футбольной премьер-лиги. За "Спартак" футболист провёл 233 матча, в которых забил 130 голов и сделал 46 голевых передач. В субботу команда играет в Санкт-Петербурге с принципиальным соперником и действующим чемпионом, "Зенитом".