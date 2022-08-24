Осуждённый по статье о фейках Горинов заявил о резком ухудшении здоровья 

Осуждённый по обвинению в распространении фейков о российской армии московский муниципальный депутат Алексей Горинов написал из следственного изолятора письмо, в котором заявил о резком ухудшении состояния своего здоровья и попросил о помощи.

Письмо в телеграм-канале "Свободу Алексею Горинову!" опубликовала адвокат осуждённого Катерина Тертухина. "Болею третью неделю, испытывая непрерывный кашель, не позволяющий мне свободно дышать, спать, принимать пищу", – написал Горинов, добавив, что ему даже не ставят диагноз и не определяют курс лечения.

Тертухина в свою очередь сообщила, что её подзащитный сильно похудел, а условия его содержания не способствуют выздоровлению. По словам адвоката, Горинов находится в камере меньше десяти квадратных метров, где жарко и не хватает свежего воздуха. Тертухина готовит жалобу в прокуратуру.

8 июля Мещанский районный суд Москвы приговорил к семи годам заключения муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова, признав его виновным в распространении фейков о действиях российской армии. До этого Горинов почти три месяца находился в СИЗО. Он был арестован после того, как во время заседания совета депутатов назвал так называемую "спецоперацию" Вооружённых сил РФ на территории Украины "войной", а также говорил об ответственности российских властей за гибель украинских детей. Следственный комитет посчитал это распространением ложных сведений.

Уголовные дела были также заведены на коллег Горинова – Илью Яшина и Елену Котёночкину. Яшина арестовали, в данный момент он находится в СИЗО, Котёночкина успела уехать из России.