Осуждённый за карикатуру на Лукашенко умер в колонии 

Осуждённый за карикатуру на Александра Лукашенко белорусский блогер Николай Климович умер в витебской колонии №3, сообщила Белорусская служба Радио Свобода. Причины смерти пока не известны, правозащитники пытаются их выяснить.

Климовича приговорили к одному году лишения свободы в феврале, признав виновным по статье о публичном оскорблении президента Республики Беларусь. Судья назначил реальный срок 61-летнему мужчине, несмотря на вторую группу инвалидности из-за сердечного заболевания.

Климовичу неоднократно становилось плохо с сердцем, когда он ещё содержался под стражей. Задержали его в декабре 2022 года. Сам он заявлял журналистам, что реальной причиной преследования стали его "очень жесткая" проукраинская и антивоенная позиции.