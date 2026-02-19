Художник-ювелир Александр Доценко из Гатчины, осуждённый по делу о призывах к терроризму после распространения листовок на украинском языке, умер в больнице в Санкт-Петербурге после перенесённого инфаркта. Об этом сообщила группа его поддержки. Доценко было 65 лет.

12 февраля Доценко госпитализировали с обширным инфарктом. Спустя несколько дней его состояние ухудшилось, врачи ввели его в медикаментозную кому.

Александр Доценко и его жена Анастасия Дюдяева в 2024 году были приговорены к трём и трём с половиной годам колонии-поселения. По версии следствия, пара разложила листовки на полках в гипермаркете "Лента" на Таллинском шоссе. На одной из них была надпись на украинском языке "Путина на виселицу".

Уголовное дело возбудили из-за обращения покупательницы, которая обнаружила в своих покупках сложенную листовку, в которой якобы были стих про Степана Бандеру. Она сообщила о находке в службу поддержки гипермаркета. По данным "Фонтанки", администрация магазина помогала полиции искать авторов листовок.

Доценко и Дюдяева вину не признали. "Мемориал" признал супругов политзаключёнными.