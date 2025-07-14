Осуждённый за убийство пошёл на войну и получил грамоту как студент

Завербованный на войну из колонии, где он отбывал срок за убийство 17-летней девушки, уроженец Новосибирска Фёдор Хижин демобилизовался, поступил в вуз в Петербурге и был награждён грамотой за "вклад в защиту и обороноспособность нашей страны". Об этом написали пользователи соцсетей, обнаружив на сайте Балтийского государственного технического университета "Военмех" фото с Хижиным. На это обратили внимание в частности Astra и "Бумага".

Фотография награждённого Хижина с ректором вуза была опубликована на сайте "Военмеха" ещё в декабре прошлого года, но сведения об этом появились только сейчас. Позднее фото удалили. "Бумага", однако, подтверждила, что Хижин учится на программе "Информационные системы и программная инженерия".

В августе 2022 года Новосибирский областной суд приговорил Федора Хижина, которому тогда было 20 лет, к 15 годам колонии строгого режима по делу об убийстве 17-летней девушки и краже в 2021 году. Дело тогда вызвало большой резонанс в Новосибирске. Суд установил, что Хижин после употребления наркотиков нанёс своей девушке 59 ударов ножом, похитил деньги, мобильный телефон и ноутбук, после чего уехал в Кемерово, где и был задержан.

Как пишет "Медуза", ещё в 2023 году Хижин оспаривал приговор. Суд его апелляцию отклонил. Как предполагают журналисты, он из колонии завербовался для участия в войне против Украины - такую возможность дали принятые к законодательству поправки. Предположительно, в "Военмех" он поступил после того, как его помиловали за участие в войне, пишет Сибирь.Реалии. Когда именно это произошло, неизвестно.