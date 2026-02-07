От Афганистана до Украины. Войны России во время Олимпиад

В пятницу, 6 февраля, в Милане открылись XXV зимние Олимпийские игры. В Древней Греции на время их проведения прекращали войны. "О спорт – ты мир". Это было одним из лозунгов советской, а затем и российской пропаганды. Многие российские войны тесно связаны с Олимпиадами. И сейчас – во время зимней Олимпиады–2026 в итальянском Милане – Россия не собирается приостанавливать длящуюся уже почти четыре года войну против Украины. Афганистан, война и Олимпиада 27 декабря 1979 года СССР ввел войска в Афганистан. Официальным поводом была "помощь братскому афганскому народу" и "выполнение интернационального долга". Вторжение в Афганистан разозлило США и западные государства. Тогдашний президент США Джимми Картер дал Советскому Союзу время до 20 февраля 1980 года, чтобы вывести войска из Афганистана – к этому дедлайну зимняя Олимпиада в американском Лейк-Плэсиде была бы в разгаре после недели соревнований. СССР не прислушался к советам о выводе своих войск из Афганистана и проигнорировал крайний срок.

В результате было принято решение о бойкоте западными странами летней Олимпиады 1980 года в Москве. Решение не было сугубо американским – ещё в конце декабря 1979 года идея бойкота обсуждалась на заседании представителей стран НАТО. Также на Западе звучали голоса международных правозащитников и советских диссидентов, включая академика Андрея Сахарова, призывавших к бойкоту Олимпиады из-за систематических нарушений прав человека в СССР. В итоге США и ещё 66 стран бойкотировали летние Олимпийские игры в Москве. Некоторые позволили атлетам самим выбрать – ехать в Москву или не ехать. Некоторые запретили использование национального флага – и спортсмены соревновались на Олимпиаде–80 под флагом Международного олимпийского комитета.

Московская Олимпиада проходила с 19 июля по 3 августа 1980 года. СССР тогда пытался представить себя как передовое государство, а КГБ следило за зарубежными спортсменами. В свою очередь СССР бойкотировал летнюю Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 1984 году. Однако Москву в бойкоте поддержали даже не все страны социалистического лагеря. Поехали в Лос-Анджелес, например, атлеты из Румынии и Югославии. Бойкот московской Олимпиады не помог положить конец советской оккупации Афганистана – она продолжалась до февраля 1989 года. Таким образом СССР воевал в Афганистане и во время зимней Олимпиады 1988 года в канадском Калгари, и во время летней Олимпиады–88 в Сеуле.

Джимми Картер, продвигая бойкот Олимпиады в Москве, предлагал выбрать Грецию как постоянное место проведения всех Олимпиад – чтобы избежать политизации мест проведения в разгар Холодной войны и чтобы отблагодарить греков за то, что они придумали Олимпийские игры в античные времена. Однако Международный олимпийский комитет не поддержал это предложение президента США. Грузия, война и Олимпиада Ещё раз Москва проигнорировала дух мира и олимпийского перемирия во время летней Олимпиады в Пекине 2008 года. В день открытия Олимпиады в китайской столице 8 августа 2008 года российские войска вторглись в Грузию, начав продолжавшуюся 5 дней войну.

Соглашение о перемирии было подписано 16 августа 2008 года при посредничестве тогдашнего президента Франции Николя Саркози – Олимпиада в Пекине ещё продолжалась. Российские войска оккупировали всю территорию Южной Осетии и Абхазии – даже значительные их части, которые ранее, до войны, контролировал Тбилиси, где президентом тогда был Михаил Саакашвили. Украина в 2008 году выступила в поддержку Грузии, а тогдашний президент Виктор Ющенко летал в Тбилиси вместе с польским и балтийскими лидерами, чтобы поддержать грузин. Отметился тогда в войне и российский Черноморский флот – без ведома и разрешения Киева его корабли вышли из Севастополя и блокировали черноморское побережье Грузии.

Тогда стало ясно, что Москве для ведения войны Олимпиада и дух олимпийского перемирия не помеха. Между Олимпиадой и войной Москва выбрала войну. Во время российско-грузинской войны президентом России был Дмитрий Медведев, однако все рычаги управления, как отмечали аналитики, фактически оставались в руках Владимира Путина, который формально был премьер-министром. Летняя Олимпиада 2008 года в Пекине, завершившаяся 24 августа, была второй, проведённой в коммунистической стране после Олимпиады–80 в Москве. Украина, войны и Олимпиады Зимняя Олимпиада в российском Сочи проходила с 7 по 23 февраля 2014 года. В Украине это время было завершающей стадией Революции достоинства, которая завершилась бегством в Россию тогдашнего украинского президента Виктора Януковича.

Не дождавшись нескольких дней до конца своей домашней Олимпиады, Россия начала процесс оккупации и аннексии Крыма. Начало аннексии украинского полуострова Россией датируется 20-м февраля 2014 года – это официальная дата, установленная Верховной Радой Украины, совпадающая с датой на российской медали "За возвращение Крыма". Военная операция в Крыму началась со скрытого вторжения российских военных без опознавательных знаков – так называемых "зеленых человечков".

Аннексия Крыма продолжилась боевыми действиями в Донбассе, которые начались весной 2014 года. Зимняя Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время её проведения Россия стянула войска к границам Украины – якобы для военных учений. Многие думали, что затем она их отведёт – как это уже было весной 2021 года. Но на этот раз скопления войск были значительно масштабнее, к тому же, по данным западных разведок, к местам сосредоточения российских войск были подвезены полевые госпитали и запасы крови для переливания. Однако Владимир Путин, отдав приказ о стягивании войск г границам Украины, отправился в Пекин на церемонию открытия зимней Олимпиады.и.

Путин был едва ли не первым иностранным лидером, кто подтвердил свое участие в церемонии открытия игр в Пекине, сделав это ещё в середине декабря 2021 года. Это произошло на фоне обсуждений во многих странах возможности бойкота пекинской Олимпиады из-за нарушений прав человека в Китае – в частности, репрессий против уйгуров в Синьцзяне и преследований инакомыслия. Тогда как раз США, Великобритания, Канада, Австралия и Япония заявили, что их главные представители не поедут на церемонию открытия Олимпиады–2022. В начале февраля 2022 года – за день до открытия игр – Путин раскритиковал США и Великобританию за "дипломатический бойкот". "Сила и величие спорта в том, что он объединяет людей, дарит мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищает честной, справедливой, бескомпромиссной борьбой", – сказал он за день до открытия пекинской Олимпиады.

Путин поехал на открытие игр. Тогда же была подписана крупная газовая сделка с Китаем, а на встрече с Си Цзиньпином за пару часов до открытия Олимпиады оба лидера заверили друг друга в приверженности "дружбе без ограничений" между Россией и Китаем. "Остается, однако, неясным, сообщил ли Путин Си о своём намерении вторгнуться в Украину", – говорилось позднее в специальном заявлении Европарламента. Олимпиада в Пекине завершилась 20 февраля 2022 года. Через четыре дня, 24 февраля, в 3:40 утра Россия напала на Украину..