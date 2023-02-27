"От Киева за 3 дня до распада России". Блогеры о новых страхах Путина

В воскресенье Владимир Путин дал интервью телеканалу "Россия 1". В интервью он неожиданно заявил, что западные страны "примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно". По словам Путина, целью Запада является "раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию" чтобы поставить её под контроль, и, если ему это удастся, то "судьбы очень многих народов России и прежде всего, конечно, русского народа могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом", и вместо единого народа на его месте возникнут "московиты, уральцы и другие".

Такие речи не могли остаться незамеченными.

Антон Орех

Проснулся утром - и не зря! Узнал, что осатаневший Запад хочет поделить нас на части, и что будут отдельно московиты, уральцы, вятичи, кривичи и ещё какая-нибудь чудь. И станут нас раздельно угнетать и дербанить. Это напомнило мне давние теории о нашествии инопланетян. Которые примчатся из других галактик со скоростью света, чтобы отобрать у нас уголь и древесину

Николай Травкин

Сначала пытались сдерживать, затем решили ослабить и поставить на колени, а теперь, вишь как обернулось! Оказывается, у этих извергов "одна цель — раскассировать Российскую Федерацию."

Чингиз Турушбеков

Интересная трансформация за один год: от «Киев за 3 дня» и многополярного мира, до угрозы распада, московитов и уральцев

Сергей Шелин

Как он мыслит? Да очень просто: Сначала, мол, РФ упразднят, потом русский народ распустят, а там, пожалуй, и до меня доберутся. Ясно же, в кого метят. Дам посильный отпор. Он 24 часа в сутки так рассуждает и всегда будет рассуждать.

Анатолий Несмиян

Еще из мыслей Путина:



У Запада одна цель — раскассировать бывший Советский Союз, его основную часть — Российскую Федерацию. «И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль»



Оставим за скобками «раскассировать» - тут явно оговорка по Фрейду. Человек, для которого высшей ценностью являются деньги и ничего кроме денег, и мысли свои формулирует соответствующим образом.



Выбор, который Путин предлагает, выглядит однозначно: либо вами буду помыкать я, либо вами (как мне кажется) будут помыкать другие и по-разному.



То, к чему привело централизованное помыкание, мы уже видим - к полной катастрофе с перспективой аннигиляции страны и народа. Будет ли гипотетическое помыкание «по частям» хуже того, что уже есть - вопрос явно дискуссионный, но главное здесь в другом: а кто сказал, что прекращение диктатуры однозначно означает нашу подчиненность некому Западу? Путин сказал? - Так он много чего говорил: «Пока я президент, пенсионной реформы не будет». «Мы будем стоять за спинами женщин и детей» - его слова. «Если семь лет быть президентом - с ума сойти можно» - опять же он, и его же цитата: «…«От одного лидера, даже столь сильного, как Коль, за шестнадцать лет устанет любой народ, даже такой стабильный, как немцы. Они должны были это вовремя понять.»



В общем, говорил он за эти двадцать с лишним лет много, и все мимо. Почему в этот раз вдруг прямо в яблочко?

Z-патриоты очень довольны открывшейся перспективой и требуют следующего шага.

Петр Лундстрем

Владимир Путин, наконец-то, говорит и проговаривает прямо альтернативу, которая нас ждет в случае поражения.



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Русский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками, может не сохраниться — будут московиты, уральцы и другие — Владимир Путин



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С моей точки зрения, это признание экзистенциальности нашего конфликта



Как же это контрастирует с мнением некоторых товарищей, для которых эта страшная война лишь «региональное принуждение террористов к миру», правда? Что-то не сходится.

Сергей Марков

Путин в интервью ТВ Россия 1 сделал важное заявление. Он заявил, что Запад имеет целью расчленние России и русского народа. Не будет русских, а будут московиты, уральцы и другие. Что это значит?

1. Путин совершенно адекватно представляет планы агрессора - истеблишмента Запада.

2. Путин постепенно переходит от концепции СВО к концепции войны русского народа за свое существование. Это кардинальное изменение.

3. Такой концептуальный переход совершил Сталин, когда перешел от идеологии интернационального марксизма к идеологии борьбы русского народа против агрессии. "Братья и сестры!".

4. Этот переход Путина от концепции СВО к настоящей войне еще не совершен. Путин год не делал этого, - из-за этого и поражения. Еще не понятно, когда Путин перейдет от неудачной концепции СВО. Может он еще год будет искать что то.

5. Но процесс перехода идет. Путин готов назвать эту войну не СВО, а отечественной войной.

6. Сделайте этот шаг быстрее, Владимир Владимирович!

Оппозиционные блогеры, да и не только они, считают, что Путин сам привёл Россию на грань распада.

Виктор Алкснис

Поражаюсь я президенту РФ. За последние несколько дней он впервые за все время своего правления уже дважды заявляет об угрозе гибели России. А сегодня даже заявил об угрозе гибели русского народа. И при этом делает все возможное и невозможное, чтобы эту гибель приблизить.

Эрмек Консбаев

Сам же прикладывает усилия для развала России проведением референдумов о независимости. Почему русским, живущим в других государствах, можно проводить референдумы и объявлять о независимости, а республикам в составе Росии нет?

Леонид Невзлин

Россия – полк, народ – солдаты, враги замышляют, в единстве – сила. Путин окончательно свихнулся на почве войны. Заявил, что цель Запада – «раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – Российскую Федерацию». Его погрузившееся в алкоголь альтер-эго - Медведев - твердил на днях о том же: «Если Россия остановит СВО, не добившись победы, – России не будет, ее порвут на части». Похоже на то, что это главная тема и главный тезис среди приближенных к бункеру.

И это означает, что все чаще Путин и его окружение обсуждают неминуемое поражение и его последствия. Гораздо проще заявить своему населению, что Запад приступил к реализации своего коварного заговора, чем объяснять, что его хваленая армия оказалась бездарным мультиком от Шойгу и терпит поражение от Украины, что он как стратег – просчитался по всем пунктам.

Путину бессмысленно винить кого-то, кроме себя – своего безумия и желания вечной власти. Ухватившись за имперскую идею, возомнив себя «собирателем земель русских», начав войну, Путин подписал приговор и себе, и России. Еще тогда, в 2014-м. «Пытаться вновь сделать Россию империей – значит поставить под вопрос ее существование», - пророчески писал Егор Гайдар задолго до нынешних событий.

После Первой мировой войны распались Османская империя и Австро-Венгрия, произошел крах Российской империи, прекратил существование «второй рейх». Мечты Муссолини о возрождении Римской империи, а немцев во главе с фюрером – о построении третьего рейха, обернулись для человечества катастрофой Второй мировой войны. К концу XX века после распада СССР казалось, что империи окончательно ушли в прошлое. Но русским потребовалось пройтись по граблям еще раз. Для закрепления не пройденных уроков истории.

Игорь Эйдман

Путин слушает голоса

Путин сказал, что "Запад ставит своей целью развал России". Но умолчал, что все его собственные действия именно к этой цели и ведут.

Бывает, что шизофреники под влиянием слуховых галлюцинаций убивают родственников, сжигают свои дома. Кажется им, например, что дьявол приказывает убить мать и отца. И они подчиняются собственным галлюцинациям.

Так и Путин. Он, видимо, тоже слышит такие же шизофренические голоса. Для него Запад - дьявол. Однако фактически он безропотно делает то, что считает волей "проклятых англо-сакосов". Путину кажется, что дьявольский Запад требует развалить Россию. Безумный диктатор, помимо своей воли, ревностно исполняет приказ голоса в собственной голове

Константин Сонин

На каждый чих Путина не наздравствуешься, но сегодня всё-таки очередной рекорд по вранью и лицемерию. Тот самый Путин, который, начав войну с Украиной, поставил Россию перед угрозой катастрофы и развала, рассуждает про то, что кто-то хочет развалить Россию. "Запад хочет раскассировать россиян на уральцев и московитов..." На себя оборотись, му@#ла.

Фарида Курбангалеева

Оказывается, фюрер четко представляет себе возможное будущее России, а именно - ее развал на отдельные части.



Надо сказать, что до вторжения в Украину такая перспектива стране особо не угрожала - она могла бы существовать в нынешнем виде десятки, а может и сотни лет. Да, агрессивная, шовинистическая и ксенофобская - но все же в прежних размерах. И даже с более-менее нормальными отношениями с Западом.



Путин сам стремительно приблизил и сделал вероятным сценарий распада. Которого, кстати, на Западе не хотят и боятся, потому что разгромленная Россия с ядерным оружием и кучей частных армий и криминальных группировок - крайне опасный и непредсказуемый сосед.



Но для оправдания войны Путин рассказывает свои любимые пугалки. Интересно, если развал действительно произойдёт, как будут писать его биографию в Северо-Западной народной республике? «Да, это у нас родился Гитлер 2.0, но планы по захвату мира он вынашивал уже на территории нынешнего Московского княжества».

Милана Котова

А он не заметил, что режиссёром такого сценария вот уже 20 лет является сам? Вполне себе приемлемого, кстати. Регионы, раз уж настоящей федерации не вышло, распрекрасно могли бы оставлять свои доходы себе и быть занятыми развитием своей маленькой территории, понимая, что каждое решение имеет последствия для граждан и детей. Представляю какой процветающей была бы, к примеру, Башкирия. Нефть, туризм, производства...

Константин Калачев

Путин предупредил о распаде народа в случае развала России.



1. Неужели всё так плохо?

2. На хрена вы тогда устроили этот краш-тест?

Журналисты отмечают, что Путин не ошибается

Михаил Фишман

Ну вот, Путин заговорил про уральцев и московитов. Вообще, он мастер самосбывающегося прогноза. До сих пор все сбывалось.

Александр Плющев

Путин уже нахерачил много пророчеств, ставших самосбывающимися. Так долго долдонил про расширение НАТО, что туда запросились Швеция с Финляндией. Всю дорогу рассказывал, что кругом враги, что остальные просто устали доказывать обратное. Так хотел воевать с Западом, что реально получил такую войну. Теперь вот заговорил про распад России. Как его остановить-то.

Нарисованная Путиным картина не всем показалась пугающей.

Александр Фельдман

«Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь там, уральцы и так далее»

Всё-таки имперская неполноценность — это диагноз. Вот была, к примеру Римская империя. Pax Romana, на финальной стадии престижное римское гражданство продавалось за бабки всякому встречному и поперечному, а потом товарищ Каракалла, ЕМНИП, объявил всех жителей империи гражданами (совершенно даром) — понятно, что с целью улучшения налогообложения 😅💰 На пике могущества включала в себя земли примерно от Эдинбурга до Багдада. Единый латинский язык. Единая система римского права. Единые деньги. Единая, мать её, римская культура. На финальном этапе ещё и единая ортодоксальная кафолическая церковь (плюс еретики, конечно). Даже автобанов из мрамора понастроили, чтобы не дай Б-г не разбежаться (некоторые пашут до сих пор, кстати — качество-с!)

Потом в V веке н.э. всё это великолепие дружно разбежалось по известным историческим причинам и без помощи всех этих ваших рептилоидов, бильдербергов и прочих аннунахов с планеты Нибиру. Появились все эти ваши хранцузы, англосаксы, немцы, гишпанцы, итальянцы и прочие, ээээ, загнивающие европейцы.

Стало ли от этого кому-то хуже? Думаю, что потомки вышеозначенных народов так совсем не считают. Видимо, имперская принудиловка к всеобщему счастью их не впечатляла, и они поступили практически по заветам Ильича — чтобы как следует соединиться, надо для начала как следует размежеваться. И вот уже полтора тысячелетия спустя они все (плюс примкнувшие к ним страны соцлагеря, ох%$*шие от построения коммунизьма) пересобрались заново. В Евросоюз. Но уже не под руководством очередного древнеримского Светлейшего, — а по собственному хотению и с согласия большинства своих граждан. Vox populis, ткскть.

Но, конечно, для выходца с Лубянки, на которой привыкли, чтобы многонациональный народ даже в сортир ходил строем по команде, такое объединение — как серпом и молотом по айяйяйцам. Чтобы холопы, да по своей воле, да без высочайшего на то соизволения? НЕ ПОТЕРПЛЮ!

Майкл Наки

Слушайте, прям какие-то странные откровения от Путина пошли. Сначала даже не поверил – подумал, может, из контекста выдернули как-то. Пришлось посмотреть в оригинале. Но нет, всё так прям и сказал.



«У них [Запада] одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть, Российскую Федерацию. Потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно – понимаете, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль. Если мы пойдём по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня: будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее».



Я бы выделил 3 момента:



1. Публично допущено, что «коварные планы» Запада вполне могут реализоваться. Это ещё не пораженчество, но уже та стадия, на которой пару месяцев назад была Симоньян. Когда рассуждала, что в случае поражения России – все в Гааге будут. Побеждающие о поражении не говорят. Рассуждать о неудаче – удел тех, кто отстаёт. Фавориты рассуждают о победе.

2. Нарисованный план поражения (который не соответствует действительности, конечно – вот ещё не хватало Западу вместо одной ядерной державы, штук 10 новых) – не выглядит для обывателя прям страшным. Ну то есть если раньше стращали солдатами НАТО, которые придут и чего-то будут делать. То сейчас пугают – развалом… с последующим присоединением к «цивилизованному миру». Для всяких имперских амбиций – это страшно, конечно. Но для тех, кто от них заколебался и хочет спокойно и достойно жить – сценарий, прямо скажем, не очень пугающий (хоть и полностью выдуманный).

3. Ну и последнее – как-то из речи Путина получается, что переживать есть смысл только некоему «русскому народу». Остальным, видимо, можно выдохнуть, и они мало чего потеряют. Это отличается от типичной риторики Путина, которая стремилась к широкой мультикультурности. Всякие националистические элементы, широко представленные в нынешней «турбопатриотической» общественности, вряд ли сильно проникнутся, так как давно его недолюбливают за интернационализм. А вот даже лояльные представители нетитульной нации могут неслабо напрячься из-за какого-то сдвига в сторону странной риторики выделения отдельных этносов. Не говоря уже о том, что сторонников территориального сепаратизма (где тоже немало лоялистов) – сценарий, предложенный Путиным, – вполне может привлечь.

Илья Пономарев

Серьезная полемика началась - осталось услышать серьезные аргументы о том, чем хороша нынешняя судьба народов России, «прежде всего, конечно, русского».

Но возникает практический вопрос: если россияне распадутся на московитов и уральцев, кто будет платить репарации?

Максим Дрозденко

Видите ли, безусловно, самый важный вопрос для жителей будущей бывшей российской федерации - кто будет жертвой империи, а кто платить и каяться.

Ну то есть очевидно, что во всем будут виноваты московитов, но кто именно будут московиты пока совершенно непонятно.

Кроме того, очевидно, что выплата репараций без нефтяных месторождений крайне затруднена, а в будущей деревне Кучково их нет. Торфяники есть, и медного кабеля говорят под землёй на миллиард долларов, но явно не тот порядок цифр.

Также у англосаксов есть мерзкая привычка, нарезать границы под линейку, в данном случае - раздел может пройти по границам федеральных округов, откуда и взялась новая народность уральцев.

Безусловно, крайне важно оказаться именно угнетенной народностью (Кадыров больше всех окажется, ему тоже продолжат репарации платить, можно ясаком). Жители Питера точно вспомнят что все как один были всегда угнетены московитами, а так они Ингерманландцы.

Яркий пример - словаки и венгры после 1 и 2 мировой. Воевали на одной стороне, только одни победители, а у вторых до сих пор фантомные боли.

Кроме того, совершенно не учтены интересы того же Китая например, турок и прочих Финляндий, там очередь будет записываться в коми и другие финно-угры.

Соответственно, московским риелтором обязательно надо учитывать будущие границы оккупационных зон - китайской и украинской, возможную установку стены где-то по кремлевской и возможное закрытие некоторых станций метро.

Роман Шрайк

2022: украинцы должны стать русскими.

2023: русские могут стать московитами, уральцами и сибиряками.

2024: кто русский?! сам ты русский!!!