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От могущества к изгнанию. 10 лет со дня смерти Березовского

В четверг исполнилось 10 лет со дня смерти Бориса Березовского. Он был найден мертвым 23 марта 2013 года в своем доме в окрестностях Лондона. Березовскому было 67 лет. Влиятельная фигура в 90-х годах, он был в числе тех "олигархов", кто в немалой степени формировал политику в годы правления Бориса Ельцина. Борис Березовский сделал свое состояние в годы приватизации, последовавшей за распадом Советского Союза. Во многом благодаря ему в 2000 году нынешний режим Владимира Путина оказался у власти. Однако сам он, попав в немилость нового Кремля, вынужден был уехать за границу и в 2001 году поселился в Лондоне, став одним из самых ярых критиков ныне правящей в России политической элиты.

Магнат и филантроп Джордж Сорос (слева) с министром науки и технической политики Российской Федерации Борисом Салтыковым и Борисом Березовским (справа) после подписания соглашения о программе финансовой поддержки российских ученых в 1995 году.
1 Магнат и филантроп Джордж Сорос (слева) с министром науки и технической политики Российской Федерации Борисом Салтыковым и Борисом Березовским (справа) после подписания соглашения о программе финансовой поддержки российских ученых в 1995 году.
Секретарь Совета безопасности РФ Иван Рыбкин с заместителем Борисом Березовским (справа) на борту вертолета по пути в Грозный для переговоров по урегулированию конфликта в Чечне в 1996 году.
2 Секретарь Совета безопасности РФ Иван Рыбкин с заместителем Борисом Березовским (справа) на борту вертолета по пути в Грозный для переговоров по урегулированию конфликта в Чечне в 1996 году.
Борис Березовский (впереди справа) во время российско-чеченских переговоров в Москве 11 июля 1997 года.
3 Борис Березовский (впереди справа) во время российско-чеченских переговоров в Москве 11 июля 1997 года.
Исполнительный секретарь СНГ Борис Березовский (справа) на встрече с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе 27 марта 1998 года.
4 Исполнительный секретарь СНГ Борис Березовский (справа) на встрече с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе 27 марта 1998 года.

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