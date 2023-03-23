От могущества к изгнанию. 10 лет со дня смерти Березовского

В четверг исполнилось 10 лет со дня смерти Бориса Березовского. Он был найден мертвым 23 марта 2013 года в своем доме в окрестностях Лондона. Березовскому было 67 лет. Влиятельная фигура в 90-х годах, он был в числе тех "олигархов", кто в немалой степени формировал политику в годы правления Бориса Ельцина. Борис Березовский сделал свое состояние в годы приватизации, последовавшей за распадом Советского Союза. Во многом благодаря ему в 2000 году нынешний режим Владимира Путина оказался у власти. Однако сам он, попав в немилость нового Кремля, вынужден был уехать за границу и в 2001 году поселился в Лондоне, став одним из самых ярых критиков ныне правящей в России политической элиты.