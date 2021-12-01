От сантехника до миллионера. Что известно о младшем брате Назарбаева

В Казахстане 1 декабря – День первого президента. Тридцать лет назад на первых президентских выборах в республике ее руководителем был избран Нурсултан Назарбаев. За почти три десятилетия, на протяжении которых Назарбаев занимал этот пост, многие его родственники стали одними из богатейших людей в стране. Младший брат Назарбаева Болат – не исключение. Азаттык (Казахская редакция Радио Свобода) рассказывает историю младшего брата первого президента Казахстана.

Вокруг его персоны много слухов и домыслов. Источник его богатства неизвестен. С его личностью связывают работу крупных рынков Казахстана. В оппозиционной прессе рассказывают о его связях с рейдерскими захватами бизнесов. В западных медиа освещали его суд с бывшей женой из-за роскошной недвижимости в США. В пиар-публикациях на казахстанских сайтах его называют меценатом.

До развала СССР Болат Назарбаев был рабочим в совхозе. Младший брат "лидера нации" в независимом Казахстане стал одним из самых состоятельных и влиятельных людей. Как, впрочем, и другие родственники первого президента, Болат Назарбаев владеет дорогостоящими активами и роскошной недвижимостью за рубежом. "Достаточно фамилии", – признался как-то журналистам Болат Назарбаев.

В 2019 году он устроил праздник в степи в честь своего малолетнего сына – со скачками, выступлениями певцов, борцов и бесплатным угощением. Там Назарбаев-младший раздавал долларовые купюры гостям. На торжество его семья прибыла на вертолете, а до почетного места на возвышении их сопровождали телохранители и полицейские. Спецназовцы охраняли его, молодую спутницу и приближенных на протяжении всего банкета.

Путь к богатству и влиянию

Нурсултан Назарбаев занял пост председателя Совета Министров Казахской ССР в 1984 году, став в 44-летнем возрасте самым молодым руководителем правительства союзной республики. Партийный функционер из Карагандинской области пришел к власти благодаря протекции Динмухамеда Кунаева, авторитетного руководителя советского Казахстана. Но вскоре он выступил против своего шефа.

"За все годы я не получал столько анонимок, сколько получил их с апреля 1985 года, после того как я осмелился выступить против тогдашнего руководства. Все доносилось наверх, каждый мой шаг был под контролем. Мой брат работает в совхозе рабочим, слесарь-сантехник. Трое детей, жена работает в столовой. Были посланы люди и туда, перемерили дом брата до сантиметра, доказать тужились, что дом построен незаконно, что не соблюдены строительные нормы, что брат воспользовался моим положением, чтобы закон обойти… Всё было по закону, ни одного лишнего метра не было у брата!" – говорил журналистам Нурсултан Назарбаев.

Карьера Болата продвигалась не столь стремительно, как у старшего брата. Когда Нурсултан Назарбаев стал главой Казахской ССР в 1989 году, его младший брат работал заместителем директора хлебозавода в Каскелене – небольшом городе рядом с родным селом Чемолган. В 1991-м Назарбаев-старший стал президентом советской республики, которая к концу года провозгласила независимость. Чем занимался его брат в те годы, точно неизвестно. Но десятилетие спустя Болат Назарбаев уже был собственником многочисленных объектов коммерческой недвижимости и владельцем компаний, сфера деятельности которых охватывает оптовую торговлю, сельское хозяйство и консалтинг.

Вокруг персоны брата бывшего президента масса слухов. С его именем связывают работу крупных базаров в Алматы и пригороде – продовольственных, вещевых и даже автомобильных. Рынки в Казахстане – это, как правило, теневой бизнес. Объемы финансовых потоков трудно проследить – очень часто торговля ведется наличными, и не все деньги отображаются в отчетности. Таким образом, очень трудно подсчитать даже приблизительные доходы собственников крупных торговых территорий.

Имя Болата Назарбаева фигурировало в списках владельцев и должностных лиц публичных компаний – по крайней мере в документах на сайте Казахстанской фондовой биржи.

В 2000 году Болат Назарбаев стал членом совета директоров корпорации "Казахмыс". Владельцем крупнейшего производителя меди в стране и одной из первых казахстанских компаний, прошедших листинг в Лондоне, является Владимир Ким, состояние которого Forbes оценивает в 4,6 миллиарда долларов, но оппозиционные структуры в стране связывают металлургический гигант с самой влиятельной семьей Казахстана. В недавнем расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Владимир Ким назван "доверенным лицом Назарбаева", сколотившим "состояние в печально известном своей коррумпированностью секторе природных ресурсов Казахстана" (расследование рассказывает о платеже в размере 30 миллионов долларов "неофициальной жене Назарбаева").

Впрочем, фамилия Назарбаева в списке принимающих решения руководителей "Казахмыса" пробыла недолго. Эксперты по финансовым и политическим вопросам говорят, что переписывание активов на номинальных собственников – обычная для Казахстана практика. Исследователь Центра политических исследований Chatham House в Лондоне Кейт Маллинсон в комментарии Forbes говорила, что передача акций из рук в руки без объяснения причин – это "типичное" поведение казахстанских корпораций.

В сентябре 2014 года фамилия Назарбаева появлялась в списке акционеров коммерческого банка RBK, связанного с тем же Владимиром Кимом. На сайте биржи Болат Назарбаев был указан как владелец 7,83% акций. В последующие месяцы в отчетности банка Назарбаев не фигурировал. В 2017 году, когда банк оказался в критической ситуации (следственные органы заявили о хищениях, в которые были вовлечены топ-менеджеры), компания Кима "КСС Финанс" влила в банк 160 миллиардов тенге, еще около 243 миллиардов выделил Нацбанк – на "оздоровление". Банк в итоге продолжил работу, но нескольких бывших руководителей приговорили к тюремным срокам.

Различные СМИ в разные годы писали, что Болат Назарбаев предположительно контролирует товаропоток на казахстанско-китайской границе. Издание kz.expert в 2019 году отмечало, что родной брат "елбасы" (титул, закрепленный за Назарбаевым) "де-факто контролирует" Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос". Независимого подтверждения этой информации нет.

Тот же ресурс kz.expert в 2017 году писал, что Болат Назарбаев занимается рейдерством, "приобретая за бесценок чужое имущество". Публикации в аналогичном ключе были и в других онлайн-изданиях вне доменного имени .kz. Официально эти материалы не опровергали, на имя журналистов также не подавали судебных исков.

Но в 2020 году казахстанский портал "Информбюро" на правах рекламы разместил большой материал о Болате Назарбаеве. В нем его называют меценатом, основателем фонда "Салиқалы ұрпақ", главной целью которого является "поддержка социально уязвимых слоев населения". Назарбаева описывают как человека, который строит дома для нуждающихся, помогает стране в борьбе с COVID-19, спонсирует творческие коллективы, сооружает мечети.

Его пути в бизнесе посвящен лишь один абзац. Там утверждается, что незадолго до распада СССР Болат Назарбаев занялся заготовкой и продажей шкур животных. "Как видно, он не прогадал, и бизнес стартовал успешно. После этого Болат становится видной общественной фигурой в Алматинской области. В 1992 году он уже основательно начинает заниматься аграрным бизнесом – становится вице-президентом ТОО "Инкар Агро". Спустя пять лет предприниматель основывает консалтинговую компанию в сфере аграрного бизнеса BN Invest", – пишет "Информбюро". Больше ничего о его бизнес-карьере и превращении в "видную общественную фигуру" не говорится.

"Жены" и траты Болата Назарбаева

В статье с пометкой "На правах рекламы" автор останавливается на личной жизни Назарбаева. В главе "Личная жизнь" ставится вопрос: "Правда ли то, что Болат Назарбаев мнит себя султаном и имеет свой гарем?" И тут же следует отрицательный ответ.

"На самом деле законную и единственную супругу Болата Назарбаева зовут Гульжан Назарбаева, с которой бизнесмен прожил почти 50 лет. К сожалению, она недавно скончалась", – говорится в рекламной статье.

Известно, что у Болата Назарбаева было несколько жен. Самые скандальные статьи – о Майре Курмангалиевой. Бывшие супруги долгое время судились в США из-за роскошной недвижимости на Манхэттене, во Флориде и в Нью-Джерси. Процесс освещался в прессе. Большую часть объектов, судя по документам из судебных инстанций, Болат Назарбаев вернул себе. Адвокат Назарбаева заявлял, что его клиент "в рамках мирового соглашения согласился снять претензии, связанные с драгоценностями на сумму более 50 миллионов долларов, которые госпожа Курмангалиева присвоила себе".

У Болата Назарбаева и Майры Курмангалиевой есть общий ребенок, Ханболат Назарбаев, родившийся в 2002 году. Пасынок Назарбаева и сын Курмангалиевой Данияр Кесикбаев женился на дочери премьер-министра Малайзии Наджиба Разака в 2015 году. Жена малайзийского премьера рассказывала, что получила в подарок от сватьи из Казахстана кольцо стоимостью 24 миллиона долларов. Когда в 2018 году Разак оказался под подозрением в коррупции, в его доме провели обыск и нашли там наличные, ювелирные украшения и сотни дизайнерских сумок. К тому времени уже экс-премьер сказал, что множество сумок, стоимость которых, по словам следователей, оценивается в десятки тысяч долларов, – подарки его зятя Кесикбаева.

Брак с Майрой Курмангалиевой был расторгнут. Но в одиночестве Болат Назарбаев, судя по многочисленным данным в открытых источниках, не остался. Ему приписывают связи с несколькими женщинами. Молодая женщина, представляющаяся в социальных сетях Гульнур Назарбаевой, выкладывала в сеть несколько видеороликов с Болатом Назарбаевым, которого называла "мужем". Она размещала в инстаграме фотографии в дорогой брендовой одежде, обуви, демонстрировала свои сумки и делилась фотографиями интерьеров дома.

На торжестве в степи на юге Казахстана, о котором говорится в начале материала, рядом с Болатом Назарбаевым была другая молодая женщина и двое маленьких детей.

В официальных источниках единственной женой Назарбаева-младшего указывают Гульжан Назарбаеву, которая умерла в 2020 году.

Влиятельные родственники елбасы

Болат Назарбаев – один из немногих родственников бывшего президента, не занимавших государственные должности. Но взрослые дети Болата Назарбаева находились или находятся на госслужбе.

38-летний Нурбол Назарбаев занимал руководящие должности в прокуратуре и УВД Алматинской области. По сведениям из открытых источников, в 2017 году он перешел в бизнес и стал председателем инвестиционного фонда Prime Capital Holding.

46-летняя дочь Болата Назарбаева Гульмира Абишева была заместителем начальника департамента юстиции Алматы, работала судьей в Алматинском городском суде, затем областном суде, была председателем Жетысуского районного суда Алматы. Согласно открытым источникам, она сейчас занимает должность председателя межрайонного административного суда Карасайского района Алматинской области.

Ближайшая родня Нурсултана Назарбаева занимала разные посты на госслужбе. Старшая дочь, Дарига, была вице-премьером (сейчас она депутат нижней палаты парламента), ее сын Нурали Алиев недолго работал заместителем акима столицы, племянник Кайрат Сатыбалды руководил кадровой службой КНБ, был заместителем акима столицы, младший брат Сатыбалды Самат Абиш – заместитель председателя Комитета нацбезопасности. Многочисленные родственники и сваты владеют солидными бизнес-активами.

Нурсултан Назарбаев еще в бытность президентом говорил, что его родственники, "как и другие граждане, имеют право работать по избранной специальности либо находиться на общественно-политической работе, заниматься бизнесом".

Статья впервые была опубликована на сайте казахской редакции Радио Свобода, Азаттык