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От Сократа до квакеров. Как в мире появились суды присяжных

От Сократа до квакеров. Как в мире появились суды присяжных
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От Сократа до квакеров. Как в мире появились суды присяжных

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Кто и когда придумал судить людей с участием присяжных и кого брали в заседатели. Почему дело одного обвиняемого мог рассматривать 501 человек, а собирать доказательства обязали присяжных. Из-за чего Россия опоздала на 200 лет и при чем здесь гетеры

Кто и когда придумал судить людей с участием присяжных и кого брали в заседатели. Почему дело одного обвиняемого мог рассматривать 501 человек, а собирать доказательства обязали присяжных. Из-за чего Россия опоздала на 200 лет и при чем здесь гетеры

Гости подкаста:

Сергей Пашин, профессор кафедры публичного права Государственного академического университета гуманитарных наук, один из инициаторов возвращения суда присяжных в Россию

Донал Коффи, доцент Ирландского национального университета в Мейнуте

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